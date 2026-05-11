La improbable relación de Tinder que ha acabado protagonizando uno de los true crime más populares del año en Netflix

Netflix sigue explotando a base de bien el fenómeno true crime, y por estos lares gustan especialmente. No es de extrañar entonces que la plataforma haya vuelto a dar en el clavo con '¿Debería casarme con un asesino?'. La historia de asesinato y oscuros secretos maritales se mantiene entre las series más vistas en Netflix España más de una semana después de su estreno.

Estos tres episodios cuentan la muy real historia de Caroline Muirhead, una mujer escocesa que en 2020 tuvo la mala fortuna de dar con Alexander McKellar en Tinder. La mujer venía de pasar una ruptura difícil con un hombre abusivo, y estaba deseosa de expandir horizontes en su vida romántica.

McKellar parecía la solución a eso. Pese a no ser una relación perfecta ella era feliz, y apenas dos meses después de empezar a salir él le pidió matrimonio. Su respuesta fue afirmativa, y su felicidad podría haber sido plena si no fuera porque, en un intento de buscar la honestidad total en el matrimonio a petición de ella, él le reveló que estando borracho tres años antes había matado a un ciclista y enterrado su cuerpo con la ayuda de su hermano.

La pregunta que plantea de primera mano el documental de Netflix es la misma que Muirhead tuvo en su cabeza. ¿Debería apoyar al hombre que ama y guardar un secreto oscuro para el resto de su vida? ¿O seguir su conciencia y delatarlo? Como muestra el metraje en una mezcla entre imágenes de archivo y entrevistas, la mujer acabó siguiendo el segundo camino. La búsqueda por el cadáver de Tony Parsons, el ciclista asesinado, fue una difícil. Implicó combatir el shock por la revelación de alguien que amaba, trabajar meses en secreto para la policía escocesa (que no fue todo lo colaborativa que a ella le habría gustado) y llevar una peligrosa investigación por su cuenta.

En uno de esos detalles que parecen más ficción que realidad pero que resultan ser ciertos, Muirhead era además médico forense. Su profesión acabó siendo esencial a la hora de dar con el cuerpo y la confesión que necesitaba para la policía. Sabiendo exactamente qué preguntas hacer a McKellar y teniendo la sangre fría para hacerlas. La mujer tuvo que hacer un doble papel de prometida fiel e investigadora para que él no sospechara, llegando a pagarle la fianza la primera vez que los hermanos fueron detenidos y fingiendo que ella no había tenido nada que ver con ello.

El enero de 2021 la policía finalmente tuvo todo lo que necesitaba cuando finalmente halló el cuerpo. Fue gracias a otra jugada astuta de Muirhead. McKellar quería contar con ella para mover el cuerpo enterrado por miedo a que lo descubrieran, y ella aprovechó la visita al lugar del crimen para dejar una botella de Red Bull marcando el camino para la policía. Actualmente Caroline vive en la costa escocesa con una nueva pareja, y trata de dejar todo este episodio atrás.

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