'Supervivientes 2026' está teniendo las peores cifras de audiencia de su historia. Para Telecinco, hoy por hoy, incluso el fracaso es un éxito

Marzo de 2025. Ese fue el último mes en el que Telecinco pudo auparse al segundo lugar en la lucha por las audiencias y superar a La 1. Desde entonces hasta ahora, ha sido una caída agonizante: la última vez que superó el 10% de media fue en junio del año pasado, y se ha acomodado en el unidígito. Para tratar de paliarlo, la cadena de Fuencarral ha sacado del horno antes de tiempo sus dos grandes apuestas de todos los años: 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes'. El resultado ha sido... decepcionante.

Aquí nadie sobrevive

No hace tanto que 'Supervivientes' era el ángel de la guarda de Telecinco, que les salvaba sin ningún problema tres meses y medio de programación a base de cuatro programas semanales que rara vez bajaban del millón de espectadores. Pero, ay, la tendencia ha cambiado y, por mucho que se siga vendiendo que es un bombazo, lo cierto es que de un año a otro ha perdido casi 500.000 espectadores. No es poca cosa.

Ha sido un goteo incesante a lo largo de los años, claro, pero esta es la primera vez que en Telecinco han normalizado quedar por debajo del millón de espectadores y aún así considerarlo un éxito. En 2026, tan solo han pasado de esa cifra en cuatro galas de diez, tocando un mínimo con 912.000 espectadores en la novena entrega.

El programa del domingo lleva una suerte parecida, con solo dos galas superando el millón y llegando a un mínimo de 870.000 espectadores. El programa de los martes, 'Tierra de nadie', directamente ha hecho honor a su nombre, con solo una gala superando el millón. En total, solo 6 galas de 29 han superado la cifra que antes daban por hecha. Éxito, sí, pero a medias.

Es cierto que el público cada vez ve menos la televisión, pero es que, por mucho que lidere, el share tampoco es para tirar cohetes. En 2025, a estas alturas de concurso, conseguían un 20% sin despeinarse (con topes que superaban el 23%). Ahora rondan el 15%, y solo ha conseguido las cifras de la anterior edición en la primera gala. De hecho, los domingos ni siquiera es siempre líder, dejándose ganar por el cine de La 1.

Teniendo en cuenta que 'La isla de las tentaciones' está también en números rojos, superando casi siempre el millón pero quedándose en una simple imitación de la audiencia de antaño, está claro que Telecinco necesita un revulsivo que no pase por el reality sí o sí. Pero claro, si no hay voluntad de cambio, lo mismo da: su futuro, según se ha rumoreado ya, pasa por el retorno del estilo 'Sálvame' los fines de semana. De donde no hay, no se puede sacar.

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