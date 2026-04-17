'La isla de las tentaciones' se estampa con el peor dato de audiencia de su historia. Telecinco se sigue hundiendo sin piedad incluso gastando sus mejores balas

Hay un refrán que dice que lo poco gusta y lo mucho cansa. Sin embargo, en Mediaset no han parecido escucharlo nunca, porque, viendo el exitazo que tuvo el final de 'La isla de las tentaciones 9' en enero (llegando a un 20,1% de share y casi millón y medio de espectadores), decidieron tomar la decisión más obvia para ellos: ¿Dejarlo descansar para que el público no se sienta atosigado viendo una y otra vez lo mismo? Por supuesto que no: volver con otra edición lo antes posible. Han pasado cuatro meses desde el final de la anterior, que aún está dando sus tramas, y, obviamente, la audiencia está, de momento, cansada de tanto cuerno.

La isla de las decepciones

'La isla de las tentaciones 10' empezó de forma prometedora, con un 14,3% (1.226.000 espectadores) que superó incluso al de la edición anterior (un 14,5% pero solo 1.149.000 espectadores). Todo era alegría y champán en Telecinco, hasta que han empezado las emisiones fuera de prime time, que compiten directamente contra 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. Y en el combate entre hormigas, bombos y cuernos, los últimos no han salido bien parados.

De hecho, el martes cayó a su peor audiencia histórica (en share): un triste 8,1% que se traduce en 1.036.000 espectadores. Por ponerlo en contexto, ha perdido unos 250.000 espectadores respecto a los programas de la temporada pasada. De hecho, no consiguió vencer ni a Broncano ni a Motos, quedándose en tierra de nadie. Eso sí, consiguió arrebatarle espectadores a 'La Revuelta', pero 'El Hormiguero' es un tótem inamovible en gran parte de las mesas españolas a la hora de cenar. Y unos bailes sexys no lo van a cambiar.

El miércoles, 'La isla de las tentaciones' consiguió mejorar ligeramente, con un 9% y 1.131.000 espectadores, pero aun así se quedó un punto y 150.000 espectadores por debajo del año pasado. Aunque el programa de los lunes no tenga rival (gracias a su horario), lo cierto es que el access prime time se le está quedando corto para lo que esperaban.

Probablemente, eso sí, no sea aún momento de lanzar campanas al vuelo: aunque la audiencia general del reality ha ido cayendo en picado temporada a temporada (tuvo su cénit en 2021, con un 26,3% de media y más de 3 millones de espectadores), probablemente volverá a la senda del éxito cuando el público lo recupere en streaming... y, al fin y al cabo, incluso un 10,4% de media es mejor que la mensual de Telecinco, que este mes, de momento, tiene que aguantarse con un 9,3%.

Hay que tener en cuenta que esa cifra, que antaño podría ser un bache en el tiempo entre reality y reality, es con 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' funcionando al mismo tiempo. Llevamos tiempo diciéndolo, pero no está de más recalcarlo de tanto en cuando: algo huele a podrido en Mediaset. Y, más que sus programas, tal vez sea el modelo de negocio al completo. ¿Va siendo hora de abandonarlo en una isla?

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