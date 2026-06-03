Matt Damon: "Cuando llegaba al rodaje de La Odisea, pensaba: ¿A quién coño se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?"

Está claro que rodar con Christopher Nolan —y, en consecuencia, con cualquier director obsesionado con llevarlo todo al extremo en lo que respecta al realismo—, no debe ser una experiencia en absoluto sencilla. Por supuesto, el caso de 'La odisea' no ha sido una excepción a esta norma, y es que la última producción del británico podría ser catalogada como la más ambiciosa y extrema de su carrera, con unas cifras de auténtico vértigo que van más allá de su presupuesto de 250 millones de dólares.

La tortura de Nolan

La nueva adaptación del poema épico griego ha tardado tres meses en completar su rodaje, lo ha hecho dentro de las fronteras de seis países diferentes, ha utilizado 600 000 metros de película IMAX y se las ha hecho pasar canutas a su reparto, incluyendo a un Tom Holland que se quedó completamente asombrado cuando llegó por primera vez al set del largometraje en Marruecos, que ha comparado con una recreación histórica en su conversación con la revista GQ.

Recuerdo que caminé por esa playa durante media hora y solo veía soldado griego, soldado griego, barco griego, soldado griego, la guerra de Troya, barco griego, soldado griego. No sé si estoy exagerando, pero me parecieron kilómetros. Y le digo al asistente de producción: ‘¿Dónde está el equipo? No he visto ni rastro de un plató de rodaje. Esto se parece más a una recreación histórica que a un plató de cine.

Matt Damon, que interpreta a Ulises, el héroe de la función, continuó el relato de Holland asegurando que "Cuando llegaba a todos esos lugares, pensaba: ‘¿A quién coño se le ha ocurrido que aquí se podía rodar una película?'" para, a continuación, explicar la gran broma interna que el equipo de rodaje mantuvo durante toda la filmación, pensando que se librarían del calvario una vez llegasen a los platós de Los Ángeles.

La coña interna en el equipo es que no había ni una sola localización de rodaje que fuera fácil. Cada vez que íbamos a un sitio, decíamos: ‘Bueno, en Islandia será más fácil’. Y luego llovía a cántaros y hacía un frío de cojones. Islandia fue como: ‘¿Fácil? Sujétame el cubata.Y, efectivamente, llegamos [a Los Ángeles] y Chris tenía dos motores a reacción echándonos agua a mares. Así que fue un final bastante apropiado. Incluso el entorno controlado era frío, húmedo y bastante incómodo.

Pero, tal y como comenta Damon, el sufrimiento terminó compensando y convirtiendo su paso por 'La odisea' en, como diría Enrique Iglesias, casi una experiencia religiosa.

Fue una experiencia en la que simplemente estaba inmerso cada día, y me encantaba. Y ocurrió lo más curioso: todas esas cosas que podrían haberme resultado difíciles en una etapa anterior de mi vida ya no lo eran. Lo disfruté mucho. Por ejemplo, no me importaba lo de estar empapado y pasar frío. De hecho, me sentía afortunado de poder experimentarlo. Me parecía algo finito, como un regalo. Así que fue muy extraño. Nunca he experimentado algo así. Por eso sueno un poco como un cristiano renacido. Es un sentimiento que anhelaba y que por fin he vivido.

Para ver si el suplicio que experimentaron Holland, Damon, Pattinson y el resto del reparto de 'La odisea', tendremos que esperar hasta el próximo 17 de julio, cuando llegará a nuestras salas de cine.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores series de 2026