A 'Mushoku Tensei' no dejan de caerle palos. La temporada 3 del anime isekai se hunde tras sufrir uno de sus peores episodios de review bombing

La tercera temporada de 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation' sin duda era uno de los animes más esperados de esta temporada de anime de verano, e incluso de todo 2026. El isekai de fantasía regresaba con fuerzas renovadas, pero a muchos fans les están desencantando los nuevos capítulos... Tanto, que incluso el anime se ha ganado su puntuación más baja hasta la fecha.

Tendencia a la baja

Aunque la tercera temporada de 'Mushoku Tensei' empezó con buen pie, las puntuaciones han ido cayendo cada vez más en las siguientes semanas. El cuarto capítulo de la temporada se estrenó ayer, 19 de julio, y lo hizo con una puntuación tremendamente baja de 6,6 sobre 10 debido a las críticas negativas.

Se ha convertido en el capítulo peor valorado de toda la serie, aunque para ser justos en el momento de escribir este artículo la cosa ha conseguido levantar hasta un 7,3 con más de 1,6 mil reviews. Aún así, teniendo en cuenta que el primer capítulo de la temporada tiene una valoración de 8,7, definitivamente estamos viendo una tendencia a la baja.

Muchos fans de 'Mushoku Tensei' están lanzando acusaciones de review bombing, mientras que otros espectadores mantienen que la historia ha perdido interés por momentos. Y es que aunque la animación de Studio Bind ha sabido mantener el nivel y el worldbuilding continúa siendo intrigante, los aspectos más criticables de la serie ya se están volviendo ridículos o indefendibles.

Aunque si somos de los fans que se mantienen al pie del cañón con 'Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation', la buena noticia es que no parece que vaya a cambiar su esencia. Al fin y al cabo, a su creador no le interesan las opiniones negativas de los "haters" y ya ha anunciado que va a seguir escribiendo la historia como a él le parezca mejor.

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