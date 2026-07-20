'La casa del dragón' se ha olvidado de incluir a una de las familias más poderosas de Poniente. Se comen por los pies a los Hightower, pero tardaremos en verles

Aunque 'La casa del dragón' gire en torno al enfrentamiento entre los Targaryen y los Hightower, muchos nos estamos preguntando dónde están los Tyrell, una de las grandes casas de Poniente. Y la respuesta está en el libro 'Fuego y sangre', la previa de 'Juego de tronos'.

Es cierto que los Hightower son una de las familias más antiguas, ricas e influyentes de Poniente, pero nunca llegaron a gobernar en El Dominio. De hecho, ese título fue a parar a la Casa Tyrell tras la Conquista de Aegon, una decisión política que terminó siendo clave para el desequilibrio de poder en la región. De hecho, la tercera temporada de la serie insiste en la idea de que Aegon el Conquistador acertó al no entregarles el control a los Hightower, cuya cercanía con la Fe de los Siete y sus ambiciones los convertían en un potencial enemigo para la dinastía Targaryen.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers de la serie

Aegon eligió a los Tyrell

Después de conquistar Poniente, Aegon permitió que la mayoría de las casas que reinaban conservaran sus territorios a cambio de jurarle lealtad. Sin embargo, en El Dominio la antigua casa Gardner fue exterminada, por lo que necesitó designar a una nueva familia para gobernar. Y en lugar de elegir a los poderosos Hightower o a otra casa de sangre real, nombró a los Tyrell, que hasta entonces habían sido administradores de los Gardner.

La elección de los Tyrell responde a una decisión estratégica. Al no pertenecer a una antigua dinastía de reyes, no despertaban rivalidades entre las grandes familias de El Dominio y, además, debían su ascenso a los Targaryen. De esa manera, Aegon aseguraba la lealtad de una de las regiones más importantes del reino.

Ahora, 'La casa del dragón' nos muestra el enorme peso político y militar de los Hightower durante la Danza de los dragones. Su riqueza, su influencia sobre la Fe de los Siete y su linaje los convierten una de las casas más poderosas de Poniente. Y precisamente por eso, entregarles el control de El Dominio habría concentrado aún más poder en una familia que no necesariamente compartiría los intereses de la Corona.

La tercera temporada deja entrever esa tensión a través de Ormund Hightower, que en un momento dado anima a Daeron Targaryen a abrazar su legado Hightower por encima de su sangre valyria. La postura de la familia, profundamente ligada a la Fe de los Siete, choca con varias de las tradiciones de los Targaryen, como el incesto, la poligamia y el vínculo con los dragones, reforzando la idea de que nunca habrían sido aliados completamente fiables para la dinastía.

En la serie, los Tyrell tienen un papel casi inexistente decidieron mantenerse neutrales durante la Danza de los Dragones. Según el libro, el señor de Altojardín, Lyonel Tyrell, era apenas un niño, y su madre regente optó por no apoyar ni a los Verdes ni a los Negros. Esa neutralidad dejó a los Hightower con un amplio margen de acción, a pesar de que, en teoría, seguían siendo vasallos de los Tyrell. Por eso, los Tyrell permanecerán en un segundo plano hasta convertirse, generaciones después, en una de las familias más influyentes de 'Juego de tronos'.

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