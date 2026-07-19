"No volvería a hacerlo ni por todo el dinero del mundo". Jim Parsons se sincera sobre lo infeliz que fue en 'The Big Bang Theory'

Jim Parsons tiene bastante claro que siempre van a preguntarle sobre su larga etapa como Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory'. Poco importa que hayan pasado ya siete años desde el final de la famosa sitcom, ya que su éxito perdura en la actualidad, pero él tiene claro que a ese estilo de vida "no volvería a hacerlo ni por todo el dinero del mundo, porque "fue estresante y a veces miserable. Yo misma me hice miserable".

El actor ha confesado en All Out with Jon Dean que "me doy cuenta de que, en muchos sentidos, incluso en algunos de los mejores momentos de mi vida, fui infeliz. No era feliz. Estaba estresado". Y es que Parsons se convirtió en un adicto al trabajo durante todos los años que estuvo en 'The Big Bang Theory':

Sentía que tenía que estar haciendo demasiadas cosas a la vez y que el éxito y las cosas buenas de la vida que me sucedían se debían únicamente a ese exceso de trabajo, disciplina y el resto. Quizá hasta cierto punto era cierto. No lo sé. No puedo decirlo porque así era yo.

Obviamente, Parsons no tiene el más mínimo interés en volver a ser así, pues recuerda lo siguiente al respecto: "En parte se tradujo en una ética de trabajo, pero en realidad era básicamente un comportamiento obsesivo. Sí, era disciplinado. Sí, tenía una buena ética de trabajo, pero gran parte de ello se debía a que era una especie de trastorno obsesivo-compulsivo… Tenía una lista mental de cosas que tenía que hacer para sentirme cómodo y saber que podía hacer bien mi trabajo, lo cual no creo que fuera cierto".

Eso ha ido "evolucionando" con el paso de los años, y el propio Parsons destaca que ahora "siento que estoy mejor, siento que estoy más sano". Además, el actor reconoce que "no estaría donde estoy ahora si no hubiera vivido esa etapa de mi vida, y esa naturaleza un tanto autodestructiva formó parte de ella", así que tampoco es que reniegue del todo de ella.

Recordemos que fue el propio Parsons quien decidió forzar el final de la serie al anunciar que no iba a continuar dando vida a Sheldon Cooper. Visto lo visto, es lógico que decidiera que no le compensaba seguir viviendo así.

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