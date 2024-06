El showrunner de 'The Big Bang Theory' lo confirma. Incluso años después, Sheldon no sabe la verdad detrás de su mayor trauma

Hay varios detalles inconfundibles de Sheldon Cooper, pero uno totalmente inolvidable es que el personaje interpretado por Jim Parsons siempre llama varias veces a la puerta antes de entrar. Eso se debe a algo que sucedió cuando apenas tenía 13 años, tal y como el propio Sheldon desveló a Penny en el quinto episodio de la temporada 10 de 'The Big Bang Theory'.

Entonces Sheldon dijo que "tenía 13 años y estaba de vacaciones de primavera en la universidad. Mi madre estaba en una sesión estudio de la Biblia, entré en la casa esperando encontrarla vacía, y oí un sonido que venía del dormitorio de mis padres. Cuando abrí la puerta, vi a mi padre teniendo relaciones con otra mujer.... Nos miramos a los ojos, corrí a mi habitación y nunca jamás volvimos a hablar de ello.

Lo que sucedió realmente

Por ello, Sheldon ha arrastrado toda su vida un tremendo trauma, pero lo realmente problemático es que lo tiene por algo que no sucedió. Al menos no como él cree, pues en el cuarto episodio de la temporada 7 de 'El joven Sheldon' se muestra ese momento, dejando claro que George, el padre de Sheldon, en realidad estaba con su madre. El motivo para no identificarla es que su madre esta disfrazada, ya que habían recurrido al juego de roles sexuales para dar un toque de picante a sus relaciones.

Eso sí, lo que muestra el episodio de 'El joven Sheldon' difiera un tanto de lo que nos había contado el personaje en 'The Big Bang Theory' -por ejemplo, Sheldon se dirige hacia la puerta principal y no a su dormitorio-. Sin embargo, sí se deja claro en 'El joven Sheldon' que fue a partir de entonces que "a partir de entonces, añadí más golpe a la puerta para que la gente pudiera ponerse los pantalones".

No obstante, esa revelación en 'El joven Sheldon' despertaba la duda sobre si el personaje llegó a conocer la verdad más allá del final de 'The Big Bang Theory'. Steve Holland, showrunner de ambas series, ha enterrado esa posibilidad al afirma lo siguiente en TV Line:

No sabe que era Mary. Él todavía piensa que entró y estaba su padre engañándola. Creo que es un momento en el que Sheldon pensó que había visto algo. Pensó que vio a su padre con otra mujer, y no fue así, y hay una tristeza en eso, en que haya cargado con eso todos estos años.

Eso sí, Holland es consciente de que ese detalle era importante dentro del canon de este universo, pero también por qué llegaron a la conclusión de que ir en esa dirección no encajaba dentro de 'El joven Sheldon':

Una vez más, estamos tratando de valorar -y hemos hablado mucho de esto-, ¿cómo reconocer el canon más grande de Big Bang, pero no tener que estar atado a cada broma? El engaño de George se sentía como un canon más amplio de Big Bang porque está ligado muy fuerte a él, que es un gran problema, y a medida que nos adentrábamos en la serie, tampoco parecía que fuera el tipo de serie en la que quisiéramos tratar demasiado la infidelidad. Lo insinuamos un poco con el personaje de Brenda Sparks, así que hablamos de una forma de cerrar esa laguna. Quizá fuera una cosa en la que Sheldon no está mintiendo, pero no está en posesión de todos los hechos.

Siempre se podría cerrar esto en un posible regreso de Jim Parsons a la saga, pero el actor ha dejado claro que es muy poco probable, aunque sin llegar a descartarlo por completo.

