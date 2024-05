¿Está muerto Leonard en el universo 'The Big Bang Theory'? Las pistas que ha dejado el gran regreso de Sheldon

El reciente final de 'El joven Sheldon' está trayendo más cola de lo esperado debido (o por culpa) del gran cameo Jim Parsons junto a Mayim Bialik, que regresaron como sus personajes de 'The Big Bang Theory', Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler. Una aparición que nos daba una leve pista sobre qué les ha deparado a la pareja en el futuro de la saga.

La escena, recordemos, tenía a Amy y Sheldon discutiendo porque mientras que este debía estar preparándose para el partido de hockey de su hijo Leonard, en realidad está terminando de escribir sus memorias. Las memorias es lo que se ha desvelado como lo que hemos estado viendo siete años en la precuela ambientada en su infancia y preadolescencia.

Y entre los guiños a la longeva sitcom (no solo en esta escena sino en toda la serie) sorprendía que en ningún momento se nombrase a Leonard Hofstadter (Johnny Galecki). Sí, el nombre de uno de los hijos de Sheldon y Amy lleva su nombre (y el de Leonard Nimoy) pero el que en esta secuencia final sí que se nombre a Penny (Kaley Cuoco) y no a él ha despertado las sospechas entre los fans de que el personaje pueda estar muerto en este futuro.

A decir verdad, Chuck Lorre, Steven Molaro y Steve Holland han tenido siempre bastante cuidado con el fan-service y los guiños para no convertir 'El joven Sheldon' en un festival de reuniones. A pesar de eso, sí que han contado con Simon Helberg para un cameo de voz como Howard. Es más, de la pandilla tampoco se nombra ni a Bernadette (Melissa Rauch) ni a Raj (Kunal Nayyar).

No Leo, no fun

Sin embargo, es la ausencia de Leonard, como mejor amigo y compañero de piso "de toda la vida" de laureado protagonista, lo que ha hecho saltar todas las alarmas.

Al menos entre los fans, que no han dudado en especular sobre la posible muerte del personaje. Una teoría que toma en cuenta que han pasado más de diez años desde el final de 'The Big Bang Theory' y que a Leonard siempre se le ha retratado con ciertos problemas de salud (respiratorios en concreto, con asma y apnea del sueño). Problemas que en principio no son demasiado graves pero que sirven de cierto apoyo a la teoría.

Ahora corresponde a los arquitectos de la franquicia, Chuck Lorre y compañía, decidir cómo manejar los personajes en el futuro de la serie y si quieren aclarar, o no, sus destinos. Recordemos que no solo está en marcha una suerte de spin-off de 'El joven Sheldon', sino también otra serie derivada de 'The Big Bang Theory' de la que, de momento, nos se sabe nada.

