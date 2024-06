Cuando David Lynch fracasó con un spin-off de 'Twin Peaks' y lo transformó en 'Mulholland Drive'

Desde luego, la existencia de un multiverso no sería lo más raro que hemos visto en la particular filmografía de David Lynch. Aunque al final no sucedió, en sus inicios se concibió 'Mulholland Drive' como una serie spin-off de Audrey, unos de los personajes más recordados de la mítica 'Twin Peaks'.

Audrey goes to Hollywood

No fueron pocos los que se quedaron con la duda por saber qué sucedió con Audrey Horne después de la temporada 2 de 'Twin Peaks'. Dudas que desde luego no aclaró la temporada 3, donde el personaje apenas salía y sus apariciones (como casi todo en la temporada de 'El retorno') crearon más incógnitas de las que resolvieron.

Sin embargo, el personaje podría haber vuelto mucho antes si finalmente se hubiera llevado a cabo la idea inicial de 'Mulholland Drive'. Según relató Mark Frost, cocreador de la serie junto a David Lynch, la película surgió originalmente como un spin-off de Audrey:

"'Mulholland Drive' todavía no se titulaba así, pero lo concebimos como un 'Audrey se va a Hollywood y la lía parda'. En 1997, yo vivía en Mulholland Drive, lo sugerí como título y a David le encantó la idea. Él escribió el piloto y se lo vendió a ABC como una serie de TV, aunque parece que a la cadena no le gustó".

Audrey Thorne en 'Twin Peaks'

Se llegó a rodar un piloto de la serie, aunque ya entonces se cambiaron muchas cosas y, al final, Audrey salió de la ecuación y se creó un nuevo personaje (Betty, interpretado por Naomi Watts) que ocuparía su lugar en la historia. Sin embargo, cuando la cadena no dio luz verde a la serie, Lynch tuvo que arreglárselas para no tirar a la basura el material que ya tenía:

"Fue entonces cuando se marchó (a Studio Canal), la empresa con la que había trabajado en Francia, y consiguió financiación para rodar entre 45 y 60 minutos de metraje adicional. A partir de ahí, creó esta película increíble (que, obviamente, ya no tenia nada que ver con 'Twin Peaks' ni con Audrey, pero esa era la idea original)" explicó Frost.

Imaginando cómo habría sido 'Mulholland Drive' con Audrey

Entre el nuevo material rodado y todo lo anterior, el director de 'Terciopelo Azul' se las ingenió para convertir lo que estaba pensado para ser un piloto con continuidad en una película con desenlace cerrado. Una maniobra arriesgada que terminó inesperadamente bien, ya que no somos pocas las personas que consideramos esta como su obra cumbre.

Sin duda, sería curioso ver cómo hubiera sido la versión de esta historia con Audrey como protagonista, pero parece ser que finalmente se optó por desvincular cualquier conexión con 'Twin Peaks' porque pensaban que "no había mucho interés" en la serie después de que fuera cancelada.

Por lo pronto, esta historia da sentido a algunos detalles de la película, como el hecho de que Robert Forster salga apenas un segundo al principio y luego no aparezca nunca más, ya que esa era una de las tramas que iban a tener continuidad en caso de que la serie se hubiera aprobado.

