Qué fue de Sheryl Lee, la misteriosa Laura Palmer de 'Twin Peaks' que sobrevivió a una grave enfermedad y volvió por la puerta grande 25 años después

Pocas veces un personaje muerto ha reflejado tan bien la identidad de una historia: 'Twin Peaks' no sería lo mismo sin Laura Palmer, el papel que marcó el punto álgido de la carrera de esta actriz que ya nunca volvería a repetirse. ¿Qué fue de Sheryl Lee?

¿Quién mató a Laura Palmer?

Sheryl Lee nació en 1967 en Augsburg, Alemania. Se crió en Colorado (EE.UU.) y estudió arte dramático en distintas escuelas. Tras un minúsculo papel en la película 'The Pink Chiquitas' (protagonizada por Frank Stallone), llegaría el rol que marcaría su filmografía.

Su debut televisivo fue en 'Twin Peaks', la mítica serie creada por David Lynch y Mark Frost. Paradójicamente, la idea de Lynch era dar el papel de la fallecida Laura Palmer a alguna chica de Seattle (no hacía falta ni que fuera actriz) y les pilló totalmente por sorpresa la poderosa presencia de Lee, capaz de llenar la pantalla simplemente estando muerta.

La magnética energía de Lee hizo que ampliaran el papel de Laura Palmer, convirtiéndose en el auténtico icono de la serie (en imágenes como su fotografía de reina del baile o cuando la hallan muerta envuelta en un plástico) y protagonizando la precuela en forma de película: 'Fuego, camina conmigo'.

La serie se convirtió en historia de la televisión y Lee con ella. Durante su emisión (entre 1989 y 1991), la intérprete participó en otra película de Lynch: 'Corazón salvaje', donde interpretaba a la bruja buena, junto a Nicolas Cage, Laura Dern y Willem Dafoe.

Si bien no volvió a obtener un papel de semejante envergadura, no le faltó trabajo durante la década de los 90: protagonizó la obra de teatro 'Salomé' junto a Al Pacino, 'Backbeat' (un biopic sobre los inicios de The Beatles), 'Reflexiones desde el sótano' (adaptación de Dostoievski junto a Henry Czerny y Seth Green) o 'Vampiros' de John Carpenter, entre muchos otros.

A principios de los 2000 volvió al medio televisivo con más asiduidad, en series como 'Médicos en Los Ángeles', 'Kingping' o 'One Tree Hill', además de breves apariciones en 'Sin rastro', 'House' o 'CSI: Nueva York'. Un dato curioso es que estuvo a punto de ser Mary Alice en 'Mujeres Desesperadas', aunque al final no pudo ser, y habría sido la segunda vez que Lee interpretase a un personaje cuya muerte da pie a toda la serie.

Pausa y retorno

Un suceso que marcó su vida fue cuando le diagnosticaron neutropenia en 2007, una enfermedad de la sangre que aumenta el riesgo de padecer infecciones potencialmente mortales. Lee cuenta que estuvo más de cuatro años gravemente enferma y que, aunque intentó seguir trabajando, físicamente estaba exhausta.

La enfermedad repercutió en su salud, su carrera y sus finanzas, ya que tuvo que vender la mayoría de sus posesiones (incluidos algunos recuerdos de 'Twin Peaks') y mudarse a un pequeño hostal de California.

Desde entonces, la actriz ha continuado haciendo breves intervenciones en series como 'Miénteme', 'Psych' o 'Rosewood', además de un papel regular en 'Sexy Money' y películas como 'Winter's Bone' con Jennifer Lawrence o 'Café Society' de Woody Allen.

No osbtante, si algún proyecto ha conseguido acercarse a la notoriedad que en su momento tuvo 'Twin Peaks' es precisamente el retorno de la serie 25 años después, tal como profetizó la propia Laura Palmer. En 2017, 'Twin Peaks: The Return' despertó pasiones y odios por igual pero no hay duda de que se convirtió en uno de los fenómenos de la historia televisiva reciente.

Actualmente, Lee colabora con diversas asociaciones mediambientales y tiene un par de proyectos audiovisuales entre manos, aunque sigue poniendo su salud por delante para evitar recaídas. No sabemos si volveremos a ver Laura Palmer en un futuro pero, como ya demostr´´o hace más de 30 años, no necesita estar presente para dejar huella.