13 parejas televisivas que se llevaban mal en la vida real

Cómo nos gusta ver un poco de historia de parejas y de amistades en pantalla... y, no sé vosotros, pero muchas veces me pregunto cómo se llevarán los actores de tal o cual serie en la vida real. Eso sí, cuidado con la pregunta porque la respuesta, a veces, no es para nada lo que uno se espera.

Vamos a repasar algunas de las más famosas parejas televisivas —ya sea románticas, de compañeros de trabajo, familiares o amigos— que lo que mostraban en pantalla era diametralmente opuesto a la relación (de enemistad) que tenían los actores en la vida real. Vamos, que se llevaban fatal.





David Duchovny y Gillian Anderson en 'Expediente X'

Quizás la pareja más conocida de investigadores televisivos sea la de Mulder y Scully en 'Expediente X'. Si bien era apreciable la química entre los agentes del FBI (con una tensión que terminó resolviéndose), la verdad es que pasaba todo lo contrario en la vida real. Algo que reveló David Duchovny en una entrevista allá por 2008 en la que aseguraba que él y Gillian Anderson terminaron hartos el uno del otro. «Discutíamos por todo. No podíamos ni vernos», confesaba el actor.

Bruce Willis y Cybill Shepherd en 'Luz de luna'

Una de esas grandes parejas que tuvo a toda una generación de espectadores con la intringulis del "se liarán o no se liarán" fueron los Maddie y David de 'Luz de luna'. Y es que cuando se resolvió la tensión sexual no resuelta en la serie, las cosas entre Cybill Shepherd y Bruce Willis descarrilaron. «Llegó un punto en el que simplemente nos odiábamos», reconocía la actriz. Un deterioro de la relación que habría sido causado por un incidente desastroso al principio de la serie, según Curtis Armstrong.

Kirk Cameron y Julie McCullough en 'Los problemas crecen'

La sitcom familiar tuvo un antes y un después cuando Kirk Cameron, el joven Mike Seaver, se convirtió al cristianismo. El actor empezó a tener mucho poder y control sobre lo que estaba dispuesto hacer y lo que no (por inmoral) en 'Los problemas crecen' y eso provocó, entre otras cosas, muchas peleas con su compañera de reparto y pareja en la ficción Julie McCullough (Julie Costello en la serie). Tanto es así que, según ella, Cameron fue quien causó que la despidiesen de la serie debido a que posó para Playboy.

Nina Dobrev y Paul Wesley en 'Crónicas vampíricas'

Los triángulos amorosos en la ficción son tan antiguos como, bueno, básicamente la ficción. Y en 'Crónicas vampíricas' tuvimos uno memorable entre Elena, Stefan y Damon (Nina Dobrev, Paul Wesley e Ian Somehalder). «Hay una fina línea entre amor y odio», reconocía Dobrev hablando de su relación con Wesley, «nos despreciábamos tanto que podía leerse como amor». Y es que la relación entre los actores fue bastante gélida desde el comienzo de la serie... pero finalmente (al parecer) las cosas se suavizaron entre ellos.

Joan Collins y John Forsythe en 'Dinastía'

Por supuesto que no podemos tener un listado de este tipo sin una de las grandes enemistades surgidas del "me vas a robar la serie". Y es que la llegada de una diva de los 50 como Joan Collins a 'Dinastía' no le hizo mucha gracia al protagonista, John Forsythe, quien consideraba que iba a perder protagonismo. Una rivalidad que le daba un añadido a la dinámica en pantalla entre Alexis Colby y Blake Carrington.

Nathan Fillion y Stana Katic en 'Castle'

Si hay una serie reciente que explotó bastante la tensión sexual no resuelta entre sus protagonistas, esa fue la policíaca 'Castle'. Y es que la historia del escritor y la policía fue un poco pesadilla detrás de las cámaras para Stana Katic y Nathan Fillion, quienes llegaron al punto de ser obligados a ir a terapia de parejas, según fuentes internas. Unas fuentes que básicamente definían la relación fuera de cámara como inexistente, de no hablarse... y de cuando lo poco que se hablaban era en malos términos.

Julianna Margulies y Archie Panjabi en 'The Good Wife'

La reciente marcha de Julianna Margulies de 'The Morning Show' ha reavivado el fantasma de su enemistad con Archie Panjabi, su compañera de 'The Good Wife'. Y es que la amistad (compleja) entre Alicia y Kalinda vino acompañada a lo largo de las temporadas de insistentes rumores que hablaban de que ambas no se podían ni ver en plató. Eso sí... nunca se confirmó ni desmintió el qué pasó ahí pero una cosa es segura: su última escena juntas la grabó cada una por separado.

Will Smith y Janet Hubert en 'El príncipe de Bel Air'

Uno de las grandes peleas en la televisión tiene a Will Smith como protagonista y la serie que le catapultó a la fama. Y es que la tía Vivian de 'El príncipe de Bel-Air' tuvo un cambio de actriz entre la temporadas 3 y 4 de la comedia después de la tumultuosa enemistad entre Smith y Janet Hubert. El actor aseguró en su momento que la actriz tenía celos profesionales y demandaba una mayor presencia. «Para ella, yo era el Anticristo», aseguró Will Smith. Eso sí, como nunca es tarde si la dicha es buena, hubo reconciliación.

Sarah Jesssica Parker y Kim Cattrall en 'Sexo en Nueva York'

Uno de los grandes "morbos" con 'And Just Like That' radica en la aparición (breve y con distancia) de Kim Cattrall como Samantha Jones. Y es que la amistad del cuarteto de 'Sexo en Nueva York' no se replicaba en la vida real. Por lo menos entre Cattrall y Sarah Jessica Parker. «Nunca fuimos amigas», declaraba Cattrall a Piers Morgan describiendo una relación que se habría ido erosionado durante los años posteriores con dardos esporádicos de una a la otra trascendiendo en los medios.

Mila Kunis y Ashton Kutcher en 'Aquellos maravillosos 70'

A pesar de que ahora son pareja (y bueno, con algo de polémica por la carta que escribieron en apoyo a Danny Masterson), Mila Kunis y Ashton Kutcher no congeniaron en el plató de 'Aquellos maravillosos 70' durante las primeras temporadas de la serie. Algunos, de hecho, aseguran que se odiaban y que se mantenían lo más lejos que pudiesen el uno del otro.

Betty White y Bea Arthur en 'Las chicas de oro'

Reconozco que de entre todos los ejemplos de los que estamos hablando hoy este es el que más "me rompe" un mito: dos de 'Las chicas de oro' no se llevaban nada bien. Y es que el hecho de tener trasfondos diferentes y modos distintos de trabajar en plató hizo que Bea Arthur y Betty White chocasen una y otra vez, sobre todo después de las primeras temporadas. La primera, además, consideraba que White era una falsa, según recoge uno de los guionistas de la serie.

Shelley Long y Ted Danson en 'Cheers'

Una de las grandes ausencias durante el mini homenaje a 'Cheers' en la gala de los Emmy 2023 fue, lo habéis averiguado, la de Shelley Long. La actriz, que interpretó a Diane Chambers durante las cinco primeras temporadas de la comedia, se ganó fama de complicada, poniendo de los nervios tanto al resto de actores como a guionistas y productores. Esto incluye a Ted Danson cuya frustración con Long era más que palpable.

Shannen Doherty y Alyssa Milano en 'Embrujadas'

Otra de las relaciones de enemistad que han salido de nuevo a la palestra de forma relativamente reciente es la de dos de las protagonistas de 'Embrujadas'. Y es que lo del poder de tres fue un poco complicado cuando se juntan dos actrices con cierta fama de problemáticas en plató (Doherty fue despedida de 'Sensación de vivir'). Y es que las tensiones y peleas en plató entre Doherty y Milano habría llevado a la primera a ser despedida. Según Doherty, fue la propia Milano la que causó dicho despido. Algo que niega la actriz.

