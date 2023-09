"Era una niña de 14 años y tenía mucho miedo". Entre confesiones y disculpas, Mila Kunis y Ashton Kutcher se meten en problemas tras la condena a Danny Masterson

El 7 de septiembre, Danny Masterson, conocido por interpretar a Steven Hyde en la longeva sitcom 'Aquellos maravillosos 70', fue condenado a 30 años de cárcel tras ser declarado culpable de violar a dos mujeres, quedando un tercer cargo en el aire después de que el jurado no lograse alcanzar un acuerdo a la hora de dictar sentencia. Un escenario que, más allá de al propio intérprete, está afectando a sus compañeros de reparto en la serie creada por Mark Brazill, Bonnie Turner y Terry Turner.

Dos de los grandes focos de la controversia que ha rodeado al caso han sido Ashton Kutcher y Mila Kunis. Antes de la confirmación de la condena a su antiguo compañero, la pareja de actores envió a la jueza Charlaine Olmedo varias cartas en defensa de Masterson, en las que ponían la mano en el fuego por él y llegaban a poner en entredicho la posibilidad de que usase drogas para poder perpetrar las violaciones.

La filtración y posterior viralización de las cartas derivó en un duro ataque por parte de la opinión publica del que Kutcher y Kunis han tratado salir del paso con un vídeo no menos polémico. En el, el dúo, con un aspecto particularmente desaliñado, trata de justificar sus misivas a Olmedo asegurando que "las cartas no se escribieron para cuestionar la legitimidad o la validez del veredicto del jurado".

"Apoyamos a las víctimas. Lo hemos hecho históricamente a través de nuestro trabajo y seguiremos haciéndolo en el futuro. Nuestro corazón está con cada persona que haya sido víctima de abuso sexual, agresión sexual o violación". Con esta frase, Mila Kunis ha intentado zanjar una polémica que ha crecido aún más después de que haya resurgido en redes una entrevista de 2002 en 'The Rosie O'Donnell Show', cuando menos, delicada.

Ohh this WILL be a thread pic.twitter.com/WlXHYfYxgE