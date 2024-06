Qué fue de Alyssa Milano, de ser la hija de Arnold Schwarzenegger en 'Commando' y triunfar en 'Embrujadas' a pedirle disculpas a Britney Spears

Algunas de las series de fantasía más importantes de la historia televisiva nos llegaron entre mediados de los 90 y la primera década de los 2000. 'Buffy, Cazavampiros', 'Xena, la princesa guerrera' o 'Embrujadas' marcaron un antes y un después en el género, pero... ¿Qué fue de Alyssa Milano?

Estrella embrujada

Alyssa Jayne Milano nació en 1972, en Brooklyn (EE.UU). Comenzó a hacer sus pinitos como actriz con tan solo siete años, pasando varias audiciones para musicales. Pero no fue hasta los 12 años que debutó en el séptimo arte con la película 'Old Enough'.

Alyssa Milano y "Chuache" en 'Commando' (1985)

Consiguió enlazar ese papel con otros dos que marcaron un antes y un después en su carrera: su personaje regular en la serie de comedia '¿Quién es el jefe?' y como la hija de Arnold Schwarzenegger en 'Commando'.

Durante los 80 no le faltó trabajo e hizo cosas como el telefilme 'El fantasma de Canterville', 'Los locos del cannonball III' y también participó en varios vídeos musicales. Tuvo una etapa en los 90 en la que quiso romper con su imagen de estrella infantil y aceptó papeles de corte más erótico en cintas de serie B, como 'El abrazo del vampiro', 'Fuego de pasión (Poison Ivy II)' o 'Pecados mortales'.

Tras interpretar a Jennifer Mancini durante 40 capítulos en 'Melrose Place', Milano encontraría el rol que la catapultaría definitivamente a la fama: el de Phoebe Halliwell en 'Embrujadas'. La serie fue un éxito absoluto y se mantuvo en antena durante 8 temporadas y 178 episodios, entre 1998 y 2006.

Ella, Shannen Doherty, Holly Marie Combs y Rose McGowan se convirtieron en iconos televisivos, y ninguna ha logrado hacer después algo que haga sombra al auténtico fenómeno que fue "el poder de tres" en la serie creada por Constance M. Burge.

Aun así, Milano no abandonó el mundo audiovisual y continúo actuando en películas como 'Un chihuahua en Beverly Hills 2', 'Carta blanca' o 'Noche de fin de año', breves papeles en series como 'Me llamo Earl', 'Castle' o 'Infieles', y como actriz de doblaje en 'La joven Liga de la Justicia', 'Kick Buttowski' o 'Dinotopia'.

Entre sus trabajos más recientes como actriz están su aparición fugaz en 'Anatomía de Grey' (2019), la serie 'Insatiable' (2018-2019), la continuación de 'Wet Hot American Summer' (2017), la película de Netflix 'Sin pudor' (2022) y el cortometraje 'No overnight parking' (2023).

Alyssa Milano en 2022, en la película 'Sin pudor'

También se ha visto envuelta en polémicas: en 2022, tuiteó sobre Britney Spears y poco después tuvo que pedirle perdón, ya que la cantante la acusó de intimidarla por redes sociales. Más recientemente, fue Shannen Doherty quien afirmó que la despidieron de 'Embrujadas' por su conocida enemistad con Milano, mientras que ella lo refutó e insistió en que "no tenía poder de despedir a nadie".

Aparte de la interpretación, Milano también se ha prodigado en el ámbito escrito: en 2013, comenzó la publicación de su colección de cómic 'Hacktivist'; en 2019, lanzó la primera entrega de su saga de libros infantiles 'Hope'; y en 2021 publicó su libro autobiográfico 'Sorry Not Sorry', que comparte título con su podcast.

El libro se centra en cuestiones políticas y sociales y habla mucho de su trabajo como activista, faceta en la que ha estado muy activa: Milano se ha implicado en causas como la lucha contra las enfermedades tropicales, el VIH/sida, la pobreza, la guerra de Ucrania, la guerra en Palestina y ha sido una de las caras más visibles del movimiento #MeToo.

