Qué fue de Mischa Barton, de icono adolescente en 'The O.C.' a sufrir estrés postraumático por culpa de los paparazzis

Algunas de las series adolescentes más relevantes de la historia televisiva nos llegaron en la década de los 90 y principios de los 2000. Programas como 'Sensación de vivir' o 'The O.C.' no solo marcaron a toda una generación, sino que dispararon la fama de sus actores hasta niveles insospechados. ¿Qué fue de Mischa Barton?

Mischa Anne Marsden Barton nació en 1986, en Hammersmith (Londres). Debido al trabajo de su padre, tuvo que mudarse con tan solo cinco años a Nueva York y ya se quedó afincada en EE.UU, aunque conservó la nacionalidad británica. A los ocho años, comenzó su carrera como actriz en distintas producciones Off Broadway y eso le facilitó el salto al cine y la TV.

Tras un cortometraje y dos papeles menores, Barton se estrenó con 11 años por fin en el séptimo arte, en la película 'Inocencia rebelde' junto a Sam Rockwell. La cinta le permitió obtener su primer papel como protagonista en 'Pups' y en otras dos películas que supondrían un salto en su carrera.

Si bien sus personajes en 'Notting Hill' y 'El Sexto Sentido' distaban mucho de ser protagonistas, sí que le permitieron codearse con directores como M. Night Shyamalan y actores de la talla de Julia Roberts, Bruce Willis y Hugh Grant.

Apenas unos años después, Barton logró por fin un papel hecho a su medida: el de Marissa Cooper en 'The O.C.', una de las series adolescentes más famosas de su época, que convirtió en iconos juveniles a estrellas como Rachel Bilson, Adam Brody o la propia Barton.

Las cuatro temporadas de la serie se emitieron entre 2003 y 2006, y a España nos llegaron a través de La 2. Sin duda, la serie fue el trampolín que convirtió a Barton en una personalidad de lo más mediática, granjeándole una fama que le reportó mucho dinero pero también hizo de su vida un infierno.

La actriz sufrió el acoso masivo de los paparazzi, hasta el punto de padecer estrés postraumático: "En los años posteriores, las cámaras me perturbaban. Cualquier sonido que se pareciera al de un obturador me daba ataques de pánico y me ponía muy paranoica". Además, también confesó que se sintió sexualizada durante sus primeros trabajos como actriz.

Un periodo difícil que abarcó principalmente la duración de la serie. Tras abandonarla en la temporada 3, la intérprete tuvo un par de papeles relevantes en 'Supercañeras', 'Aprendiz de caballero', 'La conspiración' o la serie 'The beautiful life', que supuso su retorno a la TV.

Con el tiempo, su carrera fue virando hacia proyectos más independientes y, aunque sigue actuando, sus papeles de los últimos años han sido de un perfil más discreto. A destacar el reboot de 2023 de la serie 'Vecinos' y sus intervenciones en realities como 'Dancing with the stars' o 'The Hills: New Beginnings'.

Barton ha tenido también algún que otro lío con la ley: en 2007, fue arrestada en Los Ángeles por conducir sin licencia bajo los efectos del alcohol y por posesión de marihuana, lo que le valió una sentencia de tres años de libertad condicional sin supervisión y el pago de una fianza de 10.000 dólares. En 2016, la actriz consiguió vencer en un juicio contra su expareja, que la amenazó con hacer público un vídeo sexual grabado sin su consentimiento.

Aparte de su carrera como actriz, Barton ha hecho sus pinitos como modelo y diseñadora de bolsos e incluso ha abierto su propia tienda de moda. También se ha involucrado en campañas contra el calentamiento global, el cáncer de mama, la pobreza infantil y prevención del cáncer de piel.

