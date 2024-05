"El mundo necesitaba eso". El showrunner de 'El joven Sheldon' explica el esperado gran cameo del final de la precuela de 'The Big Bang Theory'

Y se acabó. Si bien todavía queda un tiempo para que podamos verlo por estos lares (Movistar Plus+ todavía no ha anunciado fecha), ayer se emitió en Estados Unidos el episodio final de 'El joven Sheldon', la exitosa precuela de 'The Big Bang Theory', que cerraba un ciclo de nada menos que siete temporadas. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Un último capítulo que llegaba después de la tragedia de la muerte de George, el patriarca de la familia. Aunque no quiero meterme en demasiados detalles, el doble episodio nos llevaba no solo por el funeral, sino también por el deseo de Mary (Zoe Perry) de bautizar a sus hijos, Sheldon (Iain Armitage) yendo a Caltech y, por si fuera poco, desvelaba la naturaleza de la serie como las memorias de un adulto Sheldon.

Una revelación que se hacía en forma del esperado (y anunciadísimo) cameo de Jim Parsons y Mayim Bialik, a los que vemos regresar en sus personajes de Sheldon y Amy en lo que el primero se encuentra escribiendo esas memorias de su infancia.

Memorias sheldonianas

«Enlaza esas tramas juntas, incluso habiendo una diferencia de tiempo entre esos dos mundos», explica Steve Holland, showrunner de 'El joven Sheldon' en USA Today, «... quizás lo que hemos estado escuchando todo este tiempo es a Sheldon escribiendo sus memorias.»

«Escribirla le da la oportunidad de honrar a su familia y a su padre de un modo que no sentía cuando era más joven», completa el cocreador de la serie Steven Molaro. Además, hablando para Deadline, Holland da la clave de por qué Sheldon está escribiendo estas memorias:

«Es un físico ganador del Premio Nobel. Creo que pudo asumir que el mundo necesitaba eso, tanto si ocurre como si no, pero como consecuencia de ser un ganador del Premio Nobel y quizás en lo que va a hacer incluso más investigación, el mundo necesita saber sobre su infancia.»

El guionista también habla de cómo se fraguó este cameo. Si bien siempre tenían esa idea de traer de vuelta a los personajes, el tema era cómo hacerlo sin ensombrecer el resto del reparto:

«Creo que en el fondo fue lo que siempre quisimos. Por supuesto Jim, porque ha estado narrando todo. En lo que llegamos al final, creo que a Chuck Lorre se le ocurrió la idea de traer de vuelta a Mayim y Jim, lo cual era realmente emocionante y divertido. Pero entonces fue un acto de equilibrio para nosotros. Queríamos asegura que honrábamos este reparto y no dejar a los Sheldon y Amy adultos dominar el último episodio. Estoy realmente contento con el equilibrio que encontramos. Creo que Jim y Mayim están en una gran cantidad, pero creo que la familia Cooper también tiene sus momento de brillar.»

En Espinof | La copia descarada bielorrusa de 'The Big Bang Theory'

En Espinof | Las mejores series de 2024