"Hice lo que tenía que hacer". Jim Parsons responde a las críticas de sus compañeros de 'The Big Bang Theory' por su inesperada decisión que forzó el final de la serie

El final de 'The Big Bang Theory' se estrenó hace ya más de tres años, en buena medida porque Jim Parsons se negó a renovar su contrato porque ya estaba cansado de interpretar a Sheldon Cooper. Todo hacía pensar que sus compañeros de reparto se habían tomado bien la noticia, pero recientemente descubrimos que no fue el caso y ahora el actor ha respondido a esas críticas.

Fue en el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series' donde se reveló que Johnny Galecki acabó decepcionado por cómo le pilló por sorpresa la noticia de que Parsons no quería hacer más temporadas pues esperaba que se hiciera el menos una más. Además, todo ello provocó un inesperado conflicto entre Kaley Cuoco y Parsons.

La réplica de Parsons

El productor ejecutivo Steve Holland recordaba allí que "Kaley apenas podía hacer contacto visual con Jim durante el ensayo", pero acabaron dejando de lado su disputa para que la serie no se resintiera. Parsons ha salido ahora al paso de todo esto para afirmar lo siguiente en una entrevista concedida a Yahoo:

Nunca es agradable oír que has hecho algo que, aunque sea accidentalmente, ha enfadado o hecho sentir mal a alguien. Pero yo hice lo que tenía que hacer y era la mejor manera de afrontarlo. Para ser sincero, no éramos el tipo de grupo que yo sentía que necesitaba tener una reunión de grupo de esa manera.

Eso sí, Parsons reconoce que no esperaba que su decisión fuese a provocar la finalización de la serie, aunque "no puedo decir que me sorprendiera, pero igualmente no me habría sorprendido si hubiese seguido adelante. Hubo una parte de mí que se alegró de que pudiera seguir sin mí. Pero eso no es lo que ocurrió".

Vamos, que no se arrepiente y además da a entender que su relación con el resto de protagonistas de la serie tampoco era tan cercana como para que sintiese la necesidad de hacérselo saber de antemano. Que el hecho de que Sheldon, Leonard y Penny fuesen grandes amigos no quiere decir que lo mismo sucediera en el paso de Parsons, Galecki y Cuoco...

