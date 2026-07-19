Ya se conoce cuál es la película más exitosa de Netflix de lo que va 2026: ha sido vista 147 millones de veces

Netflix ha anunciado por fin sus datos de audiencia durante el primer semestre de 2026, donde 'Él y ella' se convirtió en la serie más vista de la plataforma con 104 millones de visualizaciones. Sin embargo, su mayor éxito de lo que llevamos de 2026 es una película que ha arrasado con todas las demás al sumar 147 millones de visualizaciones.

La película bélica de ciencia ficción que ha logrado esa proeza es 'Máquina de guerra', un vehículo para el lucimiento de Alan Ritchson, el enorme protagonista de 'Reacher'. Es evidente que la presencia del actor ha jugado un papel importante en su éxito, pero hay en ella más alicientes que han conquistado al público.

De hecho, tanto la crítica como los espectadores han quedado razonablemente satisfechos con 'Máquina de guerra', pues logra un 66% de valoraciones positivas de la prensa especializada en Rotten Tomatoes, cifra que apenas cae hasta el 64% entre los aprobados del público. Nada espectacular, pero a veces uno simplemente quiere un entretenimiento solvente y cumplidor.

Esos 147 millones de visualizaciones de 'Máquina de guerra' la sitúan por encima de los 136 millones de 'El botín' ('The Rip'), el notable thriller liderada por Matt Damon y Ben Affleck, los 131 millones de la producción animada 'Intercambiados' y los 130 de 'Las guerreras K-Pop', el mayor éxito de toda la historia de Netflix

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'Maquina de guerra' con 147 millones de visualizaciones 'El botín' con 136 millones 'Intercambiados' con 131 millones 'Las guerreras K-Pop' con 130 millones 'Depredador dominante' con 129 millones 'Embestida' con 100 millones 'Gente que conocemos en vacaciones' con 78 millones 'El choque' con 65 millones 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' con 64 millones 'Turbulencia en la oficina' con 58 millones

Una cosa que sorprende de la lista es que hay varios éxitos muy estruendosos, pero luego la caída en el interés que ha generado entre los espectadores es grande. Que pasamos de los 100 millones de visualizaciones de 'Embestida' en la sexta posición a apenas 58 de 'Turbulencia en la oficina' cerrando el top 10.

Eso sí, hay que recordar que Netflix está reduciendo su volumen de estrenos, algo que va a ir todavía a más como parte de una ambiciosa estrategia que ya repasamos en profundidad hace apenas unos días. Si va a servir para que haya menos títulos de relleno, bienvenido sea.

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