La nueva película número 1 de Netflix en 86 países. Un intenso thriller con dos grandes estrellas que sólo dura 90 minutos

Estaba claro que uno de los grandes estrenos cinematográficos de Netflix de este primer semestre de 2026 iba a ser 'Depredador dominante', el thriller de supervivencia en el que Charlize Theron se enfrenta a un Taron Egerton mostrando su lado más siniestro. Y el público ha respondido a ello, pues esta cinta ha conseguido ya ser el número 1 de la plataforma en 86 países.

'Depredador dominante' cuenta la historia de una escaladora que viaje a un Parque Nacional de Australia en busca de una nueva aventura con un significado especial. Allí es avisada de una serie de misteriosas desapariciones, sin esperar en ningún momento que ella podría convertirse en la nueva víctima cuando queda a merced de un sádico que se ha propuesto como objetivo cazarla.

Escrita por Jeremy Robbins, está claro que el gran atractivo de cara al público de 'Depredador dominante' está en enfrentar a dos actores tan populares como Theron y Egerton, quienes ya habían gozado de un gran éxito en Netflix con 'La vieja guardia' ella y con 'Equipaje de mano' él. Reunirlos sonaba a algo demasiado apetecible como para que la plataforma no apostase por ella.

De hecho, Theron y Egerton tienen un protagonismo casi absoluto en la película, siendo bastante anecdótica la presencia del resto del reparto. Quizá por ello se le haya confiado este material a Baltasar Kormákur, quien ya había demostrado su habilidad para hacer películas de este estilo como 'Everest' o 'La bestia'.

¿Merece la pena 'Depredador dominante'?

No es habitual que una producción de estas características tenga un mayor respaldo de la crítica que del público, pero eso es justo lo que ha sucedido en el caso de 'Depredador dominante'. Buena prueba de ello es ese 66% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, mientras que en IMDb se conforma con un 6,2 y en Letterboxd baja hasta un 2,71 sobre 5.

A mí la verdad es que tampoco me ha entusiasmado, pues sienta unas bases bastante decentes para entender las motivaciones del personaje de Theron, los escenarios australianos aportan un toque extra de inmersión y deja con curiosidad sobre cómo evolucionará todo cuando se ponen todas las cartas encima de la mesa. Pero luego la cosa no termina de dar la talla.

Sí es cierto que tanto Egerton como Theron cumplen con creces y que el trabajo tras las cámaras de Kormákur no es para nada malo, pero los segundos 45 minutos son inferiores a los primeros. Y eso es bastante difícil de pasar por alto en una película que realmente es entonces cuando debería darlo todo. Si además la resolución se queda un poco en tierra de nadie, lo que queda es un pasatiempo digno e intenso, pero del que esperabas que te diese bastante más.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2026