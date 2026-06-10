"Es una traición al cine". El devastador comunicado del sindicato de directores de arte contra Martin Scorsese por su abrazo a la IA generativa

El 3 de junio nos despertamos únicamente para recibir uno de esos disgustos que te amargan el día. Sin comerlo ni beberlo, y después de sus defensas a ultranza del medio cinematográfico, su pureza y su esencia, Martin Scorsese se ha convertido en el gancho publicitario de una startup tecnológica proclamando a los cuatro vientos y con un aparente —solo aparente, me gustaría creer— orgullo que utiliza inteligencia artificial generativa.

Rapapolvos y favores

Pues bien, toda acción tiene su reacción, y el abrazo a la IA generativa del bueno de Marty ha sido abordado con dureza por el sindicato de directores de arte estadounidense, desde donde se ha publicado un comunicado en el que, entre otras cosas, se asegura que el cineasta "está dándole la espalda a los artistas humanos que, a lo largo de su carrera, le han ayudado a crear sus obras más memorables".

En el escrito, que puedes leer íntegramente al final de este artículo, se subraya la obviedad de que la "inteligencia cinematográfica" de la que presume la gente de Black Forest Labs, padres de la criatura, se produce "ingiriendo grandes cantidades de obras protegidas por derechos de autor, probablemente extraídas de internet sin consentimiento, reconocimiento, remuneración ni transparencia".

Más allá de esto, vídeos como este de bend_316 han sugerido una conexión que explicaría la decisión de Scorsese de sumarse a un barco tan peligroso, peliagudo y, a priori, en las antípodas de lo que, creíamos, era su visión del séptimo arte. Black Forest Labs cuenta con BroadLight Capital entre sus compañías financieras, y Rick Yorn, manager del cineasta, se encuentra entre los socios fundadores de susodicha empresa.

¿Estamos ante una operación de marketing fruto de un favor personal para intentar salvar a Black Forest Labs de la potencial bancarrota que tienen en su horizonte cercano la inmensa mayoría de startups centradas en la IA Generativa? No podemos más que conjeturar al respecto y hablar exclusivamente de indicios, nunca de certezas; pero los vínculos están ahí, son evidentes y cada cual es libre de interpretarlos como buenamente quiera y pueda.

Por lo pronto, te dejo con la misiva completa de la Art Directors Guild.

Sr. Scorsese, la industria no está en constante cambio.

El director ganador del Oscar, Martin Scorsese, está dándole la espalda a los artistas humanos que, a lo largo de su carrera, le han ayudado a crear sus obras más memorables.

En el vídeo recientemente publicado por Black Forest Labs para promocionar su producto de IA generativa FLUX, el Sr. Scorsese plantea la pregunta: "¿cómo le comunicas lo que ves en tu cabeza a tu elenco y equipo?". Afirma que la solución es utilizar este programa de IA generativa para realizar el trabajo que legítimamente corresponde a los artistas y diseñadores del Gremio de Directores de Arte (Art Directors Guild) Local 800; artistas y diseñadores humanos que llevan décadas colaborando con éxito con los directores para visualizar sus películas. La promoción de un producto de IA generativa que hace el Sr. Scorsese elude la aportación de los directores de arte, artistas gráficos, ilustradores, diseñadores de producción, pintores escenográficos, escenógrafos y otros talentosos profesionales sindicales de Local 800.

La IA generativa solo es capaz de producir este tipo de "inteligencia cinematográfica" ingiriendo grandes cantidades de obras protegidas por derechos de autor, probablemente extraídas de internet sin consentimiento, reconocimiento, remuneración ni transparencia.

Las habilidades de los artistas y diseñadores del Art Directors Guild Local 800 aportan el máximo nivel de valor a cualquier producción de cine o televisión. Pensar que sus contribuciones profesionales pueden ser imitadas o superadas por una IA generativa —que se basa en trabajos probablemente robados a ellos y a muchos otros artistas de todo el mundo— es una traición a la naturaleza colaborativa del cine.

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