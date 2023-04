Desde que empezó a sonar con fuerza en los medios de comunicación, ChatGPT se ha convertido en uno de los temas de moda y en una herramienta —así se nos quiere vender— llamada a revolucionar la productividad de los seres humanos o, según los más catastrofistas, a destruir empleo y terminar reemplazándonos en un futuro no demasiado lejano. Pero, como dice el meme, "vamo a calmarno".

El otro día, escuchando el episodio del podcast 'Scriptnotes' titulado 'Rian Johnson Returns', pude comprobar entre carcajadas cómo esta inteligencia artificial es mucho menos inteligente de lo que podría parecer a simple vista. En él, John August y Craig Mazin aprovecharon el regreso del director de 'Los últimos Jedi' para poner a prueba a la IA con una petición de lo más peculiar.

Puñales por la espalda: Chapuza en el espacio

Llegados a un momento del programa, el trío de guionistas tuvo la ocurrencia de solicitar a ChatGPT que crease una premisa para una tercera parte de 'Puñales por la espalda' ambientada en el espacio usando el siguiente prompt: "Dame una premisa para un murder mystery de 'Puñales por la espalda' ambientado en el espacio con Benoit Blanc". Ojo, porque el resultado no tiene desperdicio.

"En este murder mystery futurista ambientado en el espacio, el renombrado detective Benoit Blanc es llamado para investigar el aparente suicidio de un adinerado dueño de una estación espacial. Al llegar a la estación espacial, Blanc se da cuenta rápidamente de que la muerte fue en realidad un asesinato cuidadosamente planeado y se dispone a descubrir la verdad. Con la ayuda de un diverso elenco de sospechosos, incluyendo la familia de la víctima, Blanc debe desenredar la compleja red de mentiras y motivos para identificar al asesino. A medida que profundiza en el caso, se encuentra frente a un astuto adversario que hará cualquier cosa para mantener oculto su mortal secreto".

La primera reacción que podemos tener al leer en diagonal la propuesta, al igual que Mazin, August y Johnson, es la de sorprendernos ante lo que, a primera vista, es un texto construido a la perfección. Pero en cuanto hacemos una lectura más detallada, podemos darnos cuenta de que el texto es una nadería obra de lo que el showrunner de 'The Last of Us' describe acertadamente como un "bullshit artist" —un farsante, vamos—.

"Me encanta cómo lo que está haciendo esta cosa es, básicamente, un gran trabajo siendo un farsante. He visto esto en salas de guionistas donde la gente empieza a lanzar ideas y todo se basa en la cadencia y en la confianza. Después te das cuenta: 'No me han contado nada'. Bajo mi punto de vista ChatGPT no me parece que sea una amenaza para las guionistas. Me parece una amenaza para los productores que. van por ahí diciendo cosas como esta".

John August y Craig Mazin

Posteriormente, Mazin afirmó que la básica propuesta de ChatGPT le recuerda "a la comprensión de la estructura narrativa que tenía cuando estaba empezando", pero, entonces, decidieron apretar un poco más las tuercas a la IA con un nuevo prompt: "Ok, esto no parece demasiado orientado al espacio. Vamos a asegurarnos de que se centra mucho en el espacio, con cosas que sólo puedan ocurrir allí. Dame una estructura en tres actos".

El resultado, para sorpresa de nadie, fue igualmente chapucero, con la IA limitándose a reformular su primer resultado, sobrellevando la necesidad de ampliar el texto armándose de clichés igualmente vacuos. Para muestra, este botón en el que sintetiza el tercer acto, que convierte casi en un episodio de 'Battlestar Galactica': "En un apasionante final, Blanc debe perseguir al asesino a través de la vastedad del espacio para llevarle ante la justicia".

En este punto del experimento, tanto a mí como a sus artífices nos quedó claro que el trabajo de los guionistas no está en peligro, pero, aún así, Rian Johnson cree que algo así podría llegar a funcionar en una situación real.

"Puedes imaginar esto funcionando perfectamente en una sala de guionistas. Algún capullo se pone de pie frente a la mesa moviendo el brazo y apuntando al ejecutivo [mientras hace el pitch]. Empieza a coger la botella de agua de la mesa y la lanza. Puedes ver a los ejecutivos saliendo de la sala diciendo, 'Es el mejor pitch que he visto en mi vida'".

Y, entonces, con las lógicas dudas sobre hacia dónde irá esta tecnología con el paso del tiempo, Craig Mazin etiquetó al ChatGPT actual dentro del mundo de la escritura cinematográfica. Y no, no es una herramienta impulsora de la productividad, un arma secreta para hacer más fácil nuestras vidas ni una suerte de Skynet que acabará con el mundo laboral tal y como lo conocemos: para el bueno de Craig, "ChatGPT es un productor gilipollas".

La escena dialogada

Rian Johnson

Si aún tienes dudas sobre lo expuesto hasta el momento, agárrate, porque vienen curvas. Y es que tras la premisa y la estructura en tres actos, tocó pedir a la IA que desarrollase una escena dialogada en la que Blanc conociese a Constance Pickering; un investigador rival... con el que no tarda en aliarse ni cuatro líneas de —bochornoso— diálogo.

"Blanc está de pie frente a una pantalla holográfica del traje espacial de la víctima, examinando una manguera de aire rota. Pickering se acerca y aclara su garganta, llamando la atención de Blanc. 'Soy Constance Pickering, y me han asignado investigar la muerte de Marcus Wells'. Blanc levanta una ceja. '¿Marcus Wells? Tenía la impresión de que su muerte fue un suicidio'. Eso no suena como algo que diría. Pickering niega con la cabeza. 'No según la evidencia. La manguera de aire rota en su traje espacial indica que fue asfixiado'.

'Esto fue claramente un asesinato'. Blanc considera esto por un momento. 'Interesante, ¿y qué pistas tenemos hasta ahora?' Pickering cruza los brazos. 'Hasta ahora, tenemos una lista de sospechosos pero nada concreto. Esperaba discutir el caso contigo y ver si podíamos combinar nuestros esfuerzos'. Blanc asiente. 'Creo que es una idea espléndida'".

La reacción inicial del trío de cineastas fue, obviamente, cachondearse y llevarse las manos a la cabeza. No obstante, John August hizo un apunte muy interesante sobre las habilidades de ChatGPT con el que estuvieron de acuerdo sus compañeros:

"Lo que es sorprendente e impresionante es el hecho de que este modelo de lenguaje comprenda que un asesinato en el espacio puede estar relacionado con una manguera de aire rota y que la asfixia puede ser uno de los motivos".

¿Y ahora qué?

James cameron y... ¿su nuevo guionista de cabecera?

Después de dar vueltas sobre lo evidente, es el momento de poner un punto y final a esta peculiar exploración de las "habilidades específicas" de nuestra amiga GPT, nada mejor que dar cierre a la conclusión de August sobre por qué esta inteligencia artificial no tiene nada que hacer contra los seres humanos. Una debilidad que, precisamente, tiene mucho que ver con su naturaleza.

"La escritura de guiones se basa en poner palabras en la página, algo en lo que ChatGPT está mejorando, pero también se trata de poder estar con la gente y comunicar cuál es tu visión y ser capaz de responder y atender sus preocupaciones. Se trata de ser capaz de hablar con Daniel Craig sobre por qué su frase es de esa manera y cómo trabajarla, si es que no está encajando bien con ese actor o con el momento.

Gran parte del trabajo no son solo las palabras en la página, sino también la comunicación sobre la historia en su conjunto. Eso es lo que los ordenadores tienen mucho más difícil de hacer. Es lo sutil, el tener que estar allí en persona, tienes que estar allí en carne y hueso para hacer cosas. Eso no va a cambiar".

Creativos del mundo, tranquilidad: seguimos siendo imprescindibles.