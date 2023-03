¿El futuro de la animación? Este sorprendente cortometraje de Corridor Digital aspira a "democratizar" el medio gracias a la Inteligencia Artificial pero está provocando una dura polémica

Si llegasteis a leer alguna de mis aportaciones a nuestra antigua newsletter 'Expediente Espinof', es posible que os encontraseis con más de una recomendación al canal de YouTube de Corridor Crew. Este está conducido por los miembros del estudio Corridor Digital, que lleva unos trece años exhibiendo talento y enseñando los entresijos de una disciplina audiovisual tan compleja como son los efectos visuales.

Pues bien, después de una larguísima temporada deslumbrando con sus proyectos —de verdad, echad un ojo a su trabajo porque es fantástico—, Sam, Niko y compañía han vuelto a hacerse virales gracias a un proyecto que ha traído bajo el brazo un enorme halo de controversia. Este no es otro que 'Rock, Paper, Scissors'; un cortometraje animado crea con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Con este experimento, cuyos resultados son, cuanto menos, asombrosos, el equipo de Corridor Digital ha puesto sobre la mesa lo que cree que es la "democratización de la animación"; una técnica tremendamente costosa en términos económicos y que no está al alcance de cualquier creativo. Además, en mi opinión, con el corto en cuestión ha demostrado que la IA no deja de ser una herramienta más que sirve de muy poco sin una buena dosis de talento tras ella.

Como podéis ver en el vídeo que preside estas líneas, el desarrollo de esta producción ha combinado la grabación de imagen real, la reinterpretación de la misma a través de Stable Diffusion —no sin un complejo proceso de solución de problemas para dar estabilidad al material—, la generación de escenarios a través de Unreal Engine y la edición final en Davinci Resolve, software que, por cierto, es gratuito.

Como no podía ser menos, la viralización de 'Rock, Paper, Scissors' y su making of ha generado respuestas de todo tipo en redes sociales. Además de las celebraciones y elogios de rigor —más que merecidos, todo sea dicho—, los comentarios negativos no se han hecho esperar. Por poner algunos ejemplos, encontramos tuits como los de MonorchidGuy, en el que puede leerse lo siguiente.

Bajo mi punto de vista, es posible que MonorchidGuy esté haciendo alusión al momento en el que el equipo se sirve del anime 'Vampire Hunter D' para obtener referencias sobre estilo con las que entrenar a la IA, obviando que el diseño de personajes está creado por ellos mismos —el vestuario es real en las grabaciones— y que el escenario está extraído de un pack comercializado en la plataforma de Unreal.

Seriously are no alarm bells going off for anyone else listening to this pic.twitter.com/b8QX8BjS5n