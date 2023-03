"La IA no crea nada": el sindicato de guionistas estadounidense lanza su propuesta para resolver el drama de la inteligencia artificial en el proceso de escritura

Desde la puesta de largo reciente de la inteligencia artificial gracias a la popularización de herramientas como Midjourney o el célebre Chat-GPT, el debate en torno a ella ha estado marcado por los miedos y las incertidumbres. Ahora, después del evidente vacío legal que se ha creado en el sector de las artes gráficas, el centro de atención se ha posado en el mundo de la escritura de guiones después de la sorprendente propuesta del sindicato de directores estadounidense —o WGA—.

El pasado 22 de marzo, la organización emitió una propuesta de regulación según la cual se permitiría que inteligencias artificiales escribiesen guiones o participasen en su creación siempre y cuando no afectase a la asignación de créditos o a las compensaciones económicas de los escribas. La WGA explicó con mayor detalle su visión en un hilo de tuits recopilado en su cuenta oficial que arranca del siguiente modo:

The WGA’s proposal to regulate use of material produced using artificial intelligence or similar technologies ensures the Companies can’t use AI to undermine writers’ working standards including compensation, residuals, separated rights and credits. #WGAStrong 🧵1/7