Netflix revela su anime con inteligencia artificial: así es el corto experimental del estudio de 'Spy x Family' que ya la traído polémica

El tema de usar inteligencias artificiales para crear arte está bastante candente en internet estos días y estamos teniendo discusiones a favor y en contra para darle migrañas a cualquiera. Aún así parece que ninguna empresa se quiere perder el experimento y Netflix también ha empezado a adentrarse en el terreno de la creación con inteligencia artificial para crear animes.

¿Colaboración puntual o a largo plazo?

Wit Studio, el estudio responsable de 'Spy x Family' y las primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin' ya ha colaborado anteriormente con Netflix para estrenar 'Vampire in the Garden'. Y ahora se han unido a Rinna Inc para desarrollar 'The Dog & The Boy', un pequeño corto de anime.

Netflix Japan ha compartido de manera gratuita en sus redes este corto futurista sobre un chico y su perro, que terminan separados durante un tiempo pero finalmente consiguen reunirse de una manera un tanto agridulce. Ryotaro Makihara es el director, guionista, animador y director artístico, mientras que Mathias Demongeot ejerce de diseñador de personajes, Taiki Sakurai de productor y Koji Tanaka como director de fotogracía.

"Una pequeña película del proyecto conjunto 'The Dog & The Boy', por Netflix Anime Creator Base, el desarrollador de tecnología Rinna Inc y Wit Studio", se puede leer en el tweet original. "Un esfuerzo experimental para ayudar a la industria del anime, que tiene escasez de mano de obra. Usamos tecnología de generación de imágenes para los fondos de este corto de tres minutos".

No hay escasez, hay malas condiciones

Con esta descripción, parece que Wit Studio se ha encargado de la animación de los personajes y se ha usado inteligencia artificial para los fondos. Aunque la historia de 'The Dog & The Boy' es bastante tierna y tiene un buen acabado, ha levantado bastantes ampollas y se ha criticado que se use la inteligencia artificial bajo el pretexto de que no hay animadores disponibles.

Dentro de la industria de la animación 'The Dog & The Boy' no está teniendo una buena acogida, y de hecho Hamish Steele, el creador de la cancelada 'El Punto Muerto: Un parque paranormal' ha dicho que "no es algo de lo que estar orgulloso, cariños".

Maybe if y'all paid your artists/animators properly so they they wouldn't just drop dead on their desks from overwork you wouldn't have a "labor shortage".



Anyway, as Hayao Miyazaki put it pic.twitter.com/1QLXHJH5r8 — tea 🔞🐉🍕🐙🪐🪄 (@obsessivetea) February 1, 2023

Un usuario de Twitter también ha recordado la reacción de Hayao Miyazaki al arte creado por inteligencia artificial mientras señalaba que si se pagase sueldos dignos y hubiera buenas condiciones de trabajo, no habría problema para encontrar animadores.

Objetivamente, se puede decir que 'The Dog & The Boy' no tiene mala pinta, sobre todo porque los personajes al menos no tienen un aspecto perturbador con dientes ni dedos de sobra... Pero habrá que ver si Netflix sigue apostando por esta tecnología o escucha a los detractores.