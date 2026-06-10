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Suelo tener fichada cualquier serie de Mindy Kaling y 'No aptos para el trabajo' es otro acierto para mí. Una comedia ligera con un exceso controlado

Suelo tener fichada cualquier serie de Mindy Kaling y 'No aptos para el trabajo' es otro acierto para mí. Una comedia ligera con un exceso controlado

Se vuelve a apuntar un tanto

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Fotograma de 'No aptos para el trabajo'

Nota de Espinof

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Belén Prieto

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1191 publicaciones de Belén Prieto

Mindy Kaling vuelve a pisar su terreno favorito con 'No aptos para el trabajo' ('Not Suitable for Work'), una comedia romántica coral ambientada en una versión idealizada y glamurosa de Nueva York. La serie sigue a un grupo de veinteañeros que intentan abrirse camino en el trabajo, el amor y la vida adulta mientras comparten edificio en Murray Hill. 

Y entre ascensos profesionales, relaciones complicadas, amistades que se ponen a prueba y crisis existenciales, la ficción apuesta por el tono ligero y desenfadado que ha convertido a Kaling en una de las creadoras más reconocibles de la televisión actual.

Fantaseando con la vida adulta

La historia gira en torno a cinco jóvenes profesionales que intentan triunfar en Nueva York. Desde el competitivo mundo de las finanzas hasta la industria de la moda, cada uno afronta sus propios desafíos laborales y sentimentales mientras trata de construir la vida con la que siempre soñó.

Pero el camino no es sencillo y las complicaciones aparecen desde el primer episodio. Secretos, traiciones, desengaños amorosos, cambios de carrera y tensiones entre compañeros de piso alimentan una trama coral donde prácticamente todos los personajes terminan cruzando sus caminos de formas inesperadas.

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Aquí encontraremos muchos de los elementos característicos de las producciones de Kaling: diálogos rápidos, referencias a la cultura popular, relaciones románticas llenas de obstáculos y personajes que intentan encontrar el equilibrio entre la ambición profesional y la felicidad personal.

Y también a un reparto a la altura, con Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Nicholas Duvernay y Jack Martin, cuyo carisma se convierte en uno de los grandes puntos fuertes de la serie.

Aunque aborda temas como las diferencias de clase, las expectativas laborales o las relaciones familiares, 'No aptos para el trabajo' nunca pierde su tono ligero. Con apartamentos imposibles, fiestas elegantes y espectaculares vistas de Manhattan, la serie ofrece una versión estilizada y optimista de los problemas que acompañan a los primeros años de la vida adulta. Y creo que merece la pena dejarse embaucar por ella.

Está disponible en Disney+.

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