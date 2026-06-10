Suelo tener fichada cualquier serie de Mindy Kaling y 'No aptos para el trabajo' es otro acierto para mí. Una comedia ligera con un exceso controlado

Mindy Kaling vuelve a pisar su terreno favorito con 'No aptos para el trabajo' ('Not Suitable for Work'), una comedia romántica coral ambientada en una versión idealizada y glamurosa de Nueva York. La serie sigue a un grupo de veinteañeros que intentan abrirse camino en el trabajo, el amor y la vida adulta mientras comparten edificio en Murray Hill.

Y entre ascensos profesionales, relaciones complicadas, amistades que se ponen a prueba y crisis existenciales, la ficción apuesta por el tono ligero y desenfadado que ha convertido a Kaling en una de las creadoras más reconocibles de la televisión actual.

Fantaseando con la vida adulta

La historia gira en torno a cinco jóvenes profesionales que intentan triunfar en Nueva York. Desde el competitivo mundo de las finanzas hasta la industria de la moda, cada uno afronta sus propios desafíos laborales y sentimentales mientras trata de construir la vida con la que siempre soñó.

Pero el camino no es sencillo y las complicaciones aparecen desde el primer episodio. Secretos, traiciones, desengaños amorosos, cambios de carrera y tensiones entre compañeros de piso alimentan una trama coral donde prácticamente todos los personajes terminan cruzando sus caminos de formas inesperadas.

Aquí encontraremos muchos de los elementos característicos de las producciones de Kaling: diálogos rápidos, referencias a la cultura popular, relaciones románticas llenas de obstáculos y personajes que intentan encontrar el equilibrio entre la ambición profesional y la felicidad personal.

Y también a un reparto a la altura, con Ella Hunt, Avantika, Will Angus, Nicholas Duvernay y Jack Martin, cuyo carisma se convierte en uno de los grandes puntos fuertes de la serie.

Aunque aborda temas como las diferencias de clase, las expectativas laborales o las relaciones familiares, 'No aptos para el trabajo' nunca pierde su tono ligero. Con apartamentos imposibles, fiestas elegantes y espectaculares vistas de Manhattan, la serie ofrece una versión estilizada y optimista de los problemas que acompañan a los primeros años de la vida adulta. Y creo que merece la pena dejarse embaucar por ella.

Está disponible en Disney+.

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