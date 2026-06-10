Si 'Cyberpunk: Edgerunners' no nos traumatizó los suficiente, la temporada 2 del anime de Netflix promete ser todavía más dura: "Vais a llorar aún más"

En 2022 llegó a Netflix 'Cyberpunk: Edgerunners', una de las mejores series de anime de la plataforma y que además se terminó llevando de calle el título de Mejor anime del año en los Anime Awards de por aquel entonces. Fue una alianza tremenda entre Studio Trigger, el estudio detrás de 'Tragones y Mazmorras' ('Dungeon Meshi') y Netflix, y desde entonces nos han tenido esperando la continuación.

¿Preparados para más drama?

El regreso a Night City se está haciendo de rogar, pero ya en 2025 Trigger y CD Projekt Red nos dieron una alegría confirmando que la segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners' está en marcha. Quizás podamos esperar más información durante el próximo Anime Expo de Los Angeles, pero una cosa parece clara: si la primera temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners' vino cargada de drama, la segunda no se va a quedar corta.

"Si llorasteis con la primera temporada, con la segunda vais a llorar aún más", afirmó Bartosz Sztybor, guionista del anime, en una entrevista reciente. "Traeros una caja de pañuelos. Habrá más sangre, venid preparados".

Según la información que han lanzado desde CD Projekt Red, la segunda temporada de 'Cyberpunk: Edgerunners' será más violenta y sangrienta, y también tendrá un tono bastante más oscuro y realista.

La segunda temporada de la serie también vendrá con cambios en el equipo creativo, con un nuevo director y diseñador de personajes, para dar una versión diferente al mundo de 'Cyberpunk 2077' que nos presentó el anime. Un equipo nuevo con el que Trigger ha tirado de cantera para venir con sangre y fuerzas renovadas... Ahora solo falta que nos empiecen a enseñar los primeros vistazos, que ya tenemos los dientes bastante largos.

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