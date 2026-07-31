Demandan a Netflix por 105 millones después de perder una película bélica de Nicolas Cage

Ya estamos, por desgracia, relativamente acostumbrados a que ciertas películas no lleguen a estrenarse a pesar de estar rodadas y terminadas de sobra. A que se pierdan por el camino, igual no tanto.

Este parece ser el caso de 'Fortitude', una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial y protagonizada por Nicolas Cage y Ben Kingsley. El proyecto lleva ya algún tiempo intentando salir a la luz, pero ahora el productor y guionista Simon Afram ha demandado a Netflix tras la desaparición de la cinta.

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Lo cierto es que 'Fortitude' ha sido un proyecto complicado desde el principio, con Afram tratando de sacarlo adelante durante siete años e invirtiendo 45 millones de dólares en la película. En 2023, Afram ya demandó a Martin Scorsese, productor ejecutivo, pero finalmente las dos partes terminaron llegando a un acuerdo.

Finalmente parece que Netflix había tomado el testigo y se estaba planteando la distribución, así que 'Fortitude' habría sido entregada en junio a la plataforma para considerar la compra. Netflix, además, debía borrar los archivos tras la revisión, pero unos días más tardesavisó a los demandantes de que se habían robado "una buena cantidad" de discos duros de sus oficinas de Los Angeles.

Desde Netflix han estado trabajando con varios equipos de seguridad para intentar recuperar estos discos duros. Según Sean Berney, el director de películas originales de Netflix, se ha avisado a organismos contra la piratería y es muy posible que los discos duros robados hayan sido "vendidos como chatarra", ya que se necesita una clave especial para desbloquear los contenidos.

Aquí viene el problema: según Afram, su película no se encontraba en un archivo cifrado, que podía "abrirse, visualizarse, publicarse, copiarse o distribuirse sin necesidad de clave", y que desde Netflix lo sabían. Desde Netflix, por su lado y como recogen en Deadline, no se hacen cargo del riesgo que implica compartir una película sin medidas de seguridad standard de la industria.

"No somos los propietarios de 'Fortitude', pero nos tomamos muy en serio la seguridad de los contenidos y hemos adoptado medidas posibles para apoyar al cineasta y a todo su equipo", aseguraban desde la plataforma, por lo que están investigando de manera exhaustiva los portales de piratería más habituales o siguiendo de cerca posibles filtraciones.

Ahora bien, a Afram no parece convencerle demasiado la situación y directamente ha presentado una demanda ante un tribunal federal de California. El productor ha acusado a la compañía de la pérdida del disco duro y ahora busca una indemnización de, como mínimo, 105 millones de dólares. Veremos en qué queda esto, porque desde Netflix aseguran que Afram y sus abogados les están extorsionando "de manera hostil" y no parecen muy emocionados con la idea de colaborar con los demandantes.

'Fortitude' se basa en una historia real sobre unos agentes británicos que ayudaron a cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial con una serie de operaciones especiales. Además de Nicolas Cage, el reparto también incluye a Ben Kingsley, Matthew Goode, Ron Perlman y Michael Sheen.... Aunque está por ver si en algún momento llega a la gran o a la pequeña pantalla.

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