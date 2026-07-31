Ya en streaming una de las películas más claustrofóbicas del año, que no es de terror aunque lo parezca

Relatar los hechos del pasado es una manera de comentar nuestro propio presente indirectamente. De ahí que prolifere mucho el biopic de figuras históricas en cineastas importantes, pero también en gente de más modesto nivel. Pero con ‘Dos fiscales’ (’Zwei Staatsanwälte’) se mostró que no necesitas personas reales sino hechos convertidos en implacable historia.

Muchos fiscales, poca justicia

El ucraniano Sergei Loznitsa consiguió una de las películas mejor criticadas de la edición de Cannes de 2025, aunque no se tradujo necesariamente en premios o incluso nominaciones. No los necesitaba tampoco para ser una de las experiencias más angustiosas del año, que ya se puede ver en streaming a través de Filmin.

En el año 1937, en la Unión Soviética, mucha gente es encarcelada masiva e injustamente y sus cartas explicando su situación son quemadas a discreción. Pero una logra salvarse de la hoguera y llegar a un joven fiscal que intentará indagar en si las prácticas realizadas por las autoridades bolcheviques han sido lícitas.

Con ese punto de partida, Loznitsa nos mete en una odisea burocrática donde el término “kafkiano” resulta obvio y también extremadamente corto como descriptor. Todo sin romper con el crudo realismo con el que retrata encarcelamientos y resultados de torturas, siempre observadas a posteriori pero con autenticidad emocional.

También resulta una experiencia opresiva en sus decisiones visuales. A una relación de aspecto bastante constreñida suma decisiones de puesta en escena y decisiones arquitectónicas en diseño de producción que realzan el nulo margen de maniobra. Desde ahí incrementa la sensación de que un paso en falso puede ser el final.

Claustrofobia bien lograda para que la historia, inspirada en las purgas reales, sacuda al espectador y le haga reflexionar sobre la persecución de “los buenos burócratas” en regímenes actuales disfrazados de democracias. Una película notable que merece ser destacada y descubierta por la gente.

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