Ian McKellen se enteró de que Anthony Mackie era el nuevo Capitán América durante el mismo rodaje de ‘Vengadores: Doomsday’: "¿Tú que haces en la película?"

Pocos eventos cinematográficos de los que tenemos por delante prometen ser tan gordos como 'Vengadores: Doomsday', al menos a la hora de reunir a un reparto legendario. Nos tuvieron el vilo con el juego de las sillas, con el que fueron desvelando más y más nombres para recuperar a algunos de los mayores superhéroes de la casa.

Y es que la lista se ha inflado tanto a lo largo de los años que algunos de los actores de Marvel no habían coincidido antes de 'Vengadores: Doomsday'.

Hola, tanto gusto

Anthony Mackie llegó a Marvel para encarnar al Halcón, pero con el paso de los años ha tomado el manto y el escudo del Capitán América tras la retirada de Steve Rogers (y Chris Evans) del MCU. Ya ha tenido tiempo para lucirse en una serie y una película, pero no todo el mundo está al día con los últimos giros.

Porque, a ver, una cosa es trabajar en una película, y otra es estar al día con los ires y venires de cada personaje y de quién es quién. Especialmente para Ian McKellen, que ya dejó atrás el papel de Magneto hace muchos años y 'Vengadores: Doomsday' marca su regreso al redil, así que es normal que se encontrase un poco perdido al conocer a tanta gente nueva directamente en el rodaje. Porque al conocer a Mackie, no tenía muy claro qué pintaba allí...

"Voy hacia Ian McKellen. Y él me dice dice: ‘Hola, hijo.’ Yo le digo: ‘Ian McKellen, señor. ¡Eres increíble! ¡Es increíble trabajar contigo!", narró el propio Mackie sobre su primer encuentro con el actor británico. "Y coge y me dice... Ah, ¿y tú que es lo que haces en la película?"

Mackie se lo tomó bastante bien, a pesar de la confusión respondiendo que él era el nuevo Capitán América. A lo que McKellen simplemente mantuvo el tipo y sentenció un "Maravilloso...¡Y te lo mereces!". Una elegancia única para admitir que no conoces a tus compañeros de reparto (y que nos hace amar aún más a Ian McKellen, la verdad).

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