Manolo Solo, actor ganador del Premio Goya por 'Tarde para la ira', muere a los 62 años

Manolo Solo ha fallecido a los 62 años. Así lo ha comunicado la Academia de Cine, que ha recordado que ganó el Goya a Mejor Actor de Reparto por 'Tarde para la ira' en 2016 y que también estuvo nominado por 'B, la película', 'El buen patrón', 'Cerrar los ojos' y 'Una quinta portuguesa'.

Antes de desarrollar una carrera que lo convirtió en uno de los secundarios más respetados del cine español, ya había demostrado un talento capaz de dejar huella en cualquier proyecto. A lo largo de su trayectoria participó en 55 películas, numerosas series, obras de teatro y también trabajó como actor de doblaje.

Su carrera estuvo marcada por el reconocimiento constante. Además del Goya, recibió cuatro premios de la Unión de Actores de forma consecutiva: al mejor actor de reparto por 'La isla mínima' (2015), 'B, la película' (2016) y 'Tarde para la ira' (2017), además del galardón al mejor secundario de teatro por 'Smoking room' en 2018. Su versatilidad le permitió destacar tanto en el cine como sobre los escenarios y ante el micrófono.

Más allá de su trabajo en el cine y el teatro, muchos espectadores también lo recordarán por su reciente trabajo en 'Anatomía de un instante' o por haber puesto voz a personajes tan populares de 'Dragon Ball' como Tao Pai Pai, el Androide 17 o Bills, el dios de la destrucción.

Con su muerte desaparece uno de los actores de carácter más sólidos del audiovisual español, un intérprete que construyó una carrera basada en el talento, la discreción y la capacidad de hacer memorables incluso los personajes más pequeños.

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