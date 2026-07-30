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Las 13 mejores series policíacas de los últimos años y dónde verlas en streaming en España

Las 13 mejores series policíacas de los últimos años y dónde verlas en streaming en España

De 'Bosch' a 'Brooklyn Nine Nine', un viaje por lo mejor del género en la última década

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Pocos géneros televisivos han dado tantas series diferentes como el policíaco. Si bien ahora el thriller de misterio está ganando muchísimo terreno, la ficción de policías de corte algo más clásico sigue potente ofreciéndonos cada semana o cada temporada grandes casos criminales. 

Es un género que, en definitiva, entra como agua. Así que en Espinof hemos seleccionado las mejores series policíacas de los últimos 10 años.

Índice de Contenidos (14)

Las series de policías imprescindibles

Como es un género inabarcable, hemos decidido para la selección que tenga un par de requisitos: que esté actualmente en streaming en España y, segundo, que se hayan estrenado temporadas nuevas en los últimos diez años (2016 en adelante).

Por mi parte, le doy otro criterio más: que se acerque más a la "serie policíaca de toda la vida" que al thriller mayúsculo, el noir o la serie de suspense. Eso no quiere decir que no tengamos por aquí series enclavadas en esos subgéneros, simplemente que tenga ese toque de "policías polis".

Hace 25 años 'CSI' fue tan bombazo que revolucionó el género policíaco. Tuvieron que sacar de la papelera el CD de su episodio piloto
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Hace 25 años 'CSI' fue tan bombazo que revolucionó el género policíaco. Tuvieron que sacar de la papelera el CD de su episodio piloto

Un poco debido a este criterio, os emplazo también a escarbar en la lista de las mejores series de intriga y suspense que podéis ver en streaming, y las series de misterio que no puedes perderte en Netflix. Además, sabemos que hay países que son los reyes de estos géneros, por lo que aquí tenéis una lista con las ficciones británicas y nórdicas imprescindibles.

Vayamos a la lista.

'Ley y orden: Unidad de Víctimas especiales' (Law & Order: Special Victims Unit, 1999 - ...)

Law Order Svu Detectives Promo

Creada por Dick Wolf | Reparto: Mariska Hargitay, Ice T, Kelli Gidish, etc. | 27 temporadas

De lejos, el spin-off más exitoso de la serie que marcó un antes y un después para el género policíaco. Toda una institución que lleva todo el siglo sobrecogiéndonos con diferentes casos sacados directamente de los titulares. Una de esas series que da igual cuando la pongas, siempre te deja satisfecho.

'Mentes criminales' (Criminal Minds, 2005 - ...)

Mentes Criminales

Creada por Jeff Davis | Reparto: Mandy Patinkin, Thomas Gibson, etc. | 19 temporadas

Yo no tengo duda alguna de que entre toda esa generación de procedimentales estrenadas en esos primeros años del siglo XXI, la más contundente e incluso macabra es la que sigue a la unidad de comportamiento criminal del FBI. Evidentemente, al igual que pasa con 'Ley y orden', 'NCIS' y demás, ha tenido épocas mejores y otras peores pero, por lo general, sigue atrapando con sus casos.

  • Se puede ver en Disney+

'Brooklyn Nine Nine' (2013 - 2021)

Brooklynninenine

Creada por Dan Goor y Michael Schur | Reparto: Andy Samberg, Stephanie Beatriz, Terry Crews, Melissa Fumero, etc. | 8 temporadas

Fantástica comedia policial que nos lleva por los casos y desventuras de una comisaría de policía. Nada de extrañar su calidad teniendo en cuenta que sus guionistas venían de la escuela 'The Office' y 'Parks and Recreation'. A veces algo acomodada en sus gags, saca oro de los intercambios entre Peralta, Santiago, Holt y compañía.

'Bosch' (2014 - 2021)

Bosch

Creada por Eric Overmyer | Reparto: Titus Welliver, Jamie Hector, Amy Aquino, etc. | 7 temporadas

Si echábamos de menos las series policíacas de corte más clásico, aquí tenemos una gran ración con la adaptación de las novelas de Michael Connelly. Un estupendo policíaco con su buena dosis de violencia, su atmósfera oscura y unos giros que nos tienen pendientes en todo momento.

Ha muerto el creador de 'Bosch', pero a Eric Overmyer también le debemos una de las mejores series de la historia de HBO
En Espinof
Ha muerto el creador de 'Bosch', pero a Eric Overmyer también le debemos una de las mejores series de la historia de HBO

'Happy Valley' (2014 - 2023)

Happy Valley

Creada por Sally Winwright | Reparto: Sarah Lancashire, Siobhan Finneran, et al. | 3 temporadas

Nunca hay que perder la oportunidad de recomendar esta pequeña gran serie británica que a pesar de su aparente pequeñez logra poner capa tras capa e unir pequeños hilos para tenernos pendientes de la vida de la sargento Cawood y cómo busca enfrentarse al que cree responsable de la muerte de su hija. 

'The Rookie' (2018 - ...)

The Rookie

Creada por Alexi Hawley | Reparto: Nathan Fillion, Alyssa Diaz, etc. | 8 temporadas

Es curioso cómo Nathan Fillion ha encadenado dos grandes series en cuanto a lo policíaco se refiere. El otrora Castle ahora se pone en la piel del recluta de más edad de la historia del departamento de policía de Los Angeles. Un policíaco de esos de "policías polis" que resulta altamente entretenido.

La historia real que inspiró 'The Rookie'. Así es el verdadero policía en el que se basa el personaje de Nathan Fillion
En Espinof
La historia real que inspiró 'The Rookie'. Así es el verdadero policía en el que se basa el personaje de Nathan Fillion

'Beforeigners (Los visitantes)' (2019 - 2021)

Beforeigners

Creada por Anne Bjørnstad y Eilif Skodvin | Reparto: Nicolai Cleve Broch y Krista  Kosonen | 2 temporadas

Quizás de las series menos convencionales de las que vemos aquí debido al hecho de estar ambientada en una Oslo llena de inmigrantes de otras épocas. Una pareja de policías (una de ellos viene de la era vikinga) investiga el asesinato de una mujer de la edad de piedra. Una mezcla de géneros fantásticos y thriller policíaco deliciosa.

'Bright Minds' (Astrid et Raphäelle, 2019 - ...)

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Creada por Alexandre de Seguins y Laurent Burtin | Reparto: Lola Dewaere y Sara Mortensen | 6 temporadas

Sencillamente, de los mejores policíacos no anglosajones actualmente en emisión. Con la fórmula tan clásica como tremendamente eficaz de la extraña pareja que resuelve crímenes, este procedimental nos lleva por apasionantes casos y cómo los enfrentan las peculiaridades de sus protagonistas.

  • Se puede ver en Atresplayer

'Antidisturbios' (2020)

Antidisturbios

Creada por Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña | Reparto: Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, etc. | 1 temporada

Rodrigo Sorogoyen nos regaló toda una obra maestra del género con el seguimiento de una unidad de policías antidisturbios. Si bien hubo algo de polémica por cómo representaba a este sector de las fuerzas de orden. Una serie de estas cortas que no te sueltan de principio a fin.

Ver en Movistar Plus+ | Crítica

De 'Stockholm' a 'Antidisturbios', Rodrigo Sorogoyen explicado en cuatro películas
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De 'Stockholm' a 'Antidisturbios', Rodrigo Sorogoyen explicado en cuatro películas

'La unidad' (2020 - 2023)

Escena De La Unidad Kabul

Creada por Dani de la Torre y Alberto Marini | Reparto: Nathalie Poza, Marina Álvarez, etc. | 3 temporadas

Excelente drama policíaco que nos lleva al día a día de la unidad antiterrorista de la Policía nacional española. Un thriller que va de menos a más en lo que los agentes intentan combatir una amenaza yihadista.

Ver en Movistar Plus | Crítica

'The Responder' (2022 - 2024)

The Responder

Creada por Tony Schumacher | Reparto: Martin Freeman, Adelayo Adedayo, etc.

Si queréis ver algo que os quite el hipo y os tenga al borde de un ataque de nervios, aquí tenéis la solución. Martin Freeman interpreta a un agente de policía degradado a hacer patrullas nocturnas mientras lidia con sus propios traumas y problemas de ira.

Se puede ver en Movistar Plus | Crítica

'Blue Lights' (2023 - ...)

Blue Lights

Creada por Declan Lawn y Adam Patterson | Reparto: Sian Brooke, Katherine Devlin, Nathan Braniff, etc. | 3 temporadas

A falta de que estén series como 'Line of Duty' en streaming, tenemos una de las mejores series policíacas que nos han traído las islas británicas. Un trepidante policíaco que maneja como nadie el meternos casi sin enterarnos en el ojo de la tormenta.

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

'Task' (2025 - ...)

Task

Creada por Brad Ingelsby | Reparto: Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, etc.

Nuevo golazo del creador de 'Mare of Easttown' con una serie que nos lleva a una unidad especial para investigar una serie de asaltos domésticos violentos. Un policíaco complejo que va más allá del cara a cara entre dos personajes, héroe y villano, que viven en un estado despojado de esperanza.

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