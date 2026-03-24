Las 13 mejores series nórdicas y dónde verlas en streaming en 2026

La fiebre de las series nórdicas nos llegó con los éxitos de 'Bron' y 'The Killing (Forbrydelsen)', y desde entonces el público ha querido más. El género noir procedente de estos países europeos del norte se extendió de la literatura a la pantalla y las series no fueron ajenas al fenómeno.

Algunas de las producciones más icónicas han tenido tanto éxito que han dado pie a multitud de remakes, como 'The Bridge' o 'The Killing'. Aquí tenéis algunas de las mejores series nórdicas que están disponibles en streaming y que abarcan más géneros aparte del clásico thriller policíaco.

'La tierra del pecado' (2026)

Pasando a un terreno mucho más oscuro, esta serie nórdica apuesta por el thriller rural con una historia marcada por secretos enterrados y tensiones en comunidades pequeñas. A través de un crimen que sacude a todo un pueblo, la serie explora las grietas morales de sus personajes y cómo el pasado siempre acaba volviendo.

Con un tono denso y una atmósfera inquietante, es de esas propuestas que se cuecen a fuego lento pero atrapan sin remedio. Ideal para quienes disfrutan de historias donde el entorno pesa tanto como los propios personajes.

Disponible en Netflix

'El rastro' (2024)

Volviendo al noir más clásico, esta serie nos sumerge en una investigación criminal en la que cada pista abre nuevas incógnitas en lugar de resolverlas. A medida que el caso avanza, las conexiones entre víctimas y sospechosos dibujan un entramado cada vez más turbio.

Con un ritmo ágil y giros constantes, es perfecta para maratonear, una de esas ficciones que engancha por su capacidad para mantener la tensión hasta el último episodio.

Disponible en Netflix

'Todo lo que amas' (2022)

Una de las joyas noruegas de los últimos años. Un complejo drama romántico que parte del enamoramiento de una pareja para hablar del auge de la extrema derecha en la actualidad y el poder de Internet en la radicalización de la sociedad. Con un discurso actual pero introducido de manera natural y con matices, se basta de solo 7 episodios de 30 minutos para desarrollar su historia.

Crítica en Espinof | No está disponible en streaming ahora mismo

'El caso Hartung' ('The Chestnut Man') (2021)

Si lo que buscas es un thriller potente, esta serie danesa se ha convertido en uno de los grandes referentes recientes del noir nórdico. Todo arranca con un asesinato acompañado por una inquietante figura hecha con castañas, lo que da pie a una investigación tan perturbadora como adictiva.

Con solo unos pocos episodios, consigue crear una atmósfera opresiva y un misterio que no deja de crecer. Una opción ideal para quienes quieren una historia intensa, bien construida y difícil de soltar.

Disponible en Netflix

'Los asesinatos del Valhalla' (2019)

Islandia también se apuntó al noir policíaco con este thriller en el que un inspector de Oslo regresa a su Reikiavik natal para trabajar junto a una inspectora en una serie de misteriosos asesinatos que se están dando en la isla. Un miniserie de tan solo 8 episodios, perfecta para maratonear en un fin de semana.

No está disponible en streaming actualmente

'Navidad en casa' (2019)

Pasando a algo más desenfadado, Netflix nos pilló por sorpresa con esta serie sueca. Con una premisa bastante simple (la protagonista tiene que encontrar a alguien para traer a la próxima cena de Navidad y así callar a los pesados de su familia), tenemos esta ligera y simpática historia que juega con los estereotipos navideños y te deja siempre con una sonrisa en la boca.

2 temporadas de 6 capítulos cada una y con una duración de máximo media hora. Otra propuesta ideal para ver uno tras otro y no solo en Navidad.

Disponible en Netflix

'The Rain' (2018)

También hay sitio para la ciencia ficción en este drama postapocalíptico en el que la humanidad ha quedado diezmada por un peligroso virus que se trasmite por el agua de lluvia. Un virus mortal sin cura a la vista y que ha dejado muy pocos supervivientes a su paso. Nosotros seguiremos a dos hermanos que lograron sobrevivir al esconderse en un búnker.

Una historia que combina supervivencia y drama adolescente y ya lleva 3 temporadas y 20 episodios en total.

Disponible en Netflix

'Atrapados' (2015)

Más thrillers islandeses de la mano de Baltasar Kormákur ('2 Guns') y con Olafur Darri Ólafsson ('True Detective') encabezando el reparto, tenemos este drama criminal que comenzará con un escabroso descubrimiento: un cadáver mutilado hallado en las aguas de un fiordo. La investigación no escatimará en tocar temas espinosos, como el tráfico humano o la corrupción política.

Digna heredera de los mejores thrillers nórdicos, consta de 3 temporadas y un total de 28 episodios.

No está disponible en streaming actualmente

'Bron, el puente' ('Bron/Broen') (2011)

La piedra angular del auge del thriller noir en la TV junto con la siguiente. Todo comenzaba con un cadáver encontrado en el puente que une Suecia y Dinamarca, dando pie a que dos detectives, cada uno de un país, terminaran uniendo fuerzas para sacar la verdad a la luz. Duró cuatro temporadas, cada una centrada en un caso, pero siempre manteniendo el interés por sus dos personajes principales.

Disponible en Amazon Prime Video a través de AMC Channels

'Borgen' (2010)

Probablemente una de las series nórdicas más populares de los últimos años y, junto con 'The Minister', una de las aproximaciones a la política más interesantes que hemos tenido en pantalla. Nos narra el ascenso al poder de Birgitte, candidata al puesto de Primera Ministra de Dinamarca, y nos va desentrañando los entresijos de ese mundillo de forma compleja y al mismo tiempo tremendamente entretenida.

Suma ya 4 temporadas y 38 episodios, la última titulada 'Borgen: Reino, poder y gloria'. Si os gusta 'The good wife', la protagonista juega en la misma liga que Alicia Florrick.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'The Killing (Forbrydelsen)' (2007)

El otro gran fenómeno del noir nórdico y también tenía como punto de partida un asesinato: el de una joven a quien encontraban en escabrosas circunstancias. A partir de ahí, la policía comenzaba a tirar de los hilos e iban surgiendo inesperadas conexiones hasta con las figuras políticas de la ciudad, por no hablar de que el dolor convertía a la familia afectada en una bomba de relojería.

Disponible en Amazon Prime Video, a través de AMC Channels

'The Kingdom' (1994)

Otro gran cineasta que aportó su visión autoral a la pequeña pantalla es Lars Von Trier. El director de 'Melancolía' y 'Bailar en la oscuridad' nos traslada a un siniestro hospital donde la frontera entre lo real y lo onírico es muy difusa, por no decir inexistente. Influenciada por 'Twin Peaks' y rodada con los parámetros del Dogma 95, Von Trier nos hace descender a los infiernos de unos personajes atormentados que simbolizan la eterna diatriba entre el bien y el mal.

A sus 2 temporadas de 4 episodios cada una se les ha sumado recientemente una tercera: 'The Kingdom Exodus', el retorno del cineasta a una de sus obras más personales 23 años después.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

'Secretos de un matrimonio' (1973)

Junto a 'Fanny & Alexander', esta es otra de las grandes series de Ingmar Bergman (mucho mejor que la versión resumida que hicieron para condensarla en una película). Protagonizada por Liv Ullman ('Persona') y Erland Josephson ('Sonata de otoño'), Bergman nos presenta este despiadado retrato de una pareja de casados y analiza con una frialdad quirúrgica el entramado de secretos y mentiras existente entre dos personas que supuestamente se quieren.

En tan solo 6 episodios, el cineasta sueco nos va introduciendo en esta asfixiante y a la vez contenida historia, que tuvo un remake en 2021 para HBO Max, con Jessica Chastain y Oscar Isaac.

Disponible en Amazon Prime Video y Filmin

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