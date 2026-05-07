La absorbente miniserie de Netflix con 6 episodios y 98 millones de visualizaciones que ya es una de las 10 más vistas de la historia

Netflix ha estrenado varios títulos en lo que llevamos de 2026 que han tenido una muy buena acogida por parte del público, pero solamente hay uno de ellos que se ha colado en el Top 10 de lo más visto de todos los tiempos de la plataforma. Ese honor pertenece a 'Él y ella', pues ha sumado la friolera de 98,2 millones de visualizaciones durante sus primeros 91 días disponible.

Estrenada el pasado 8 de enero de 2026, 'Él y ella' se convirtió rápidamente en una sensación y lo último que habíamos sabido de ella es que incluso había superado los datos de otro bombazo como el que tuvo la excelente 'Mi reno de peluche'. Pues bien, su crecimiento no se quedó ahí y finalmente ha logrado igualar los datos que tuvieron en su momento tanto la temporada 1 de 'El agente nocturno' como 'Engaños'.

Éxito arrollador

Eso sí, Netflix pone a 'Él y ella' por encima de ambas pese a que todas ellas marcan 98,2 millones de visualizaciones, por lo que debe haber una pequeñísima diferencia a favor de este thriller de 6 episodios basado en una novela de Alice Feeney que protagonizan Tessa Thompson y Jon Bernthal.

Dividida en apenas 6 episodios, la serie desarrollada por William Oldroyd ('Lady Macbeth') cuenta la historia de cómo un asesinato que tiene lugar en un pequeño y apacible pueblo lleva a que Anna inicie una investigación para dar con el culpable. En paralelo, el detective Jack, que está investigando lo sucedido y que tiene un pasado en común con ella, no termina de entender su implicación.

Es cierto que la crítica se ha mostrado algo dividida con ella, tal y como demuestra ese 70% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero lo que nadie puede quitarle ya a 'Él y ella' es su capacidad de hacer historia y entrar en el Top 10 histórico de las series hablas en inglés más vistas de todos los tiempos en Netflix.

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