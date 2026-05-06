HBO demuestra su confianza en 'Harry Potter' y renueva la serie por una segunda temporada que traerá algún que otro cambio bajo el brazo

Aún no tenemos ni idea de quién será el actor —o actriz, quién sabe— que se encargará de dar vida a la próxima encarnación de Lord Voldemort en la pequeña pantalla, ni tan siquiera hemos podido posar nuestras retinas sobre una primera temporada que aún está a varios meses de distancia, pero la gente de HBO ha dado luz verde de forma oficial a una segunda tanda de episodios de la nueva adaptación de 'Harry Potter'.

Renovación por arte de magia

La segunda temporada del show, para sorpresa de nadie, se titulará 'Harry Potter y la cámara secreta', y supondrá la segunda piedra —después de la filosofal, claro está— del plan de la compañía para trasladar los siete libros de la saga escritos por La-Que-No-Debe-Ser-Nombrada —más conocida como J.K. Rowling— en siete temporadas gestadas y estrenadas a lo largo de una década.

Junto al anuncio de la renovación, que se materializará de forma oficialmente este otoño, han llegado algunos cambios en el equipo de escribas. Jon Brown —'Succession', 'Veep'—, guionista durante la primera temporada, se ha incorporado como coshowrunner para trabajar codo con codo con Francesca Gardiner, showrunner de la temporada original. Gardiner ha celebrado del siguiente modo el ascenso de su nuevo compañero.

A medida que hemos trazado nuestros planes para solapar los calendarios de producción —con el objetivo de terminar la temporada 1 para Navidad y retomar la producción de la temporada 2 este otoño—, ha quedado claro que incorporar a un co-showrunner es la clave para mantener el impulso. Me ha encantado trabajar con Jon desde el primer día que nos conocimos en 'Succession' la actualidad en 'Harry Potter'. No solo siento una enorme admiración por su escritura, sino que también es un colaborador brillante y una persona encantadora. Tenemos suerte de contar con él.

Por su parte, Brown ha agradecido a Gardiner y HBO la confianza y la oportunidad.

Estoy increíblemente emocionado de colaborar con Francesca como co-showrunner. Ha sido una alegría escribir en 'La piedra filosofal' y me gustaría agradecer a Francesca y a HBO por depositar su confianza en mí para continuar este viaje extraordinario. Parece que uno nunca es demasiado viejo para recibir su invitación a Hogwarts.

Mientras el dúo de showrunners se pone manos a la obra, podemos ir contando los días hasta el 25 de diciembre, cuando se estrenará la primera temporada de 'Harry Potter'.

Vía | Variety

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