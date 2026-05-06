Esta película sobre el primer amor captura a la perfección lo efímero de la juventud: está en streaming y es apasionante

'Verano del 85' combina la energía despreocupada de la juventud con los giros inesperados del destino en una película tan agradable como compleja. Lo hace desplegando un relato intenso y conmovedor sobre el primer amor que se desarrolla a lo largo de seis semanas.

Dirigida por François Ozon, la película construye una historia que, pese a su trasfondo trágico, logra dejar una sensación extrañamente luminosa, sostenida por interpretaciones muy sólidas y una puesta en escena que cuida cada detalle. Y también aborda el apego emocional desde una mirada cercana y accesible, demostrando que a veces las historias aparentemente pequeñas puede resonar con un público muy amplio.

Un amor de verano

La historia nos traslada a un pueblo costero de Normandía, donde Alexis, un joven de 16 años, comienza a reconstruir los hechos que lo han llevado hasta la situación crítica en la que se encuentra. Desde el inicio sabemos que hay un cadáver y que él está vinculado a esa muerte, y esto le añade una tensión constante al relato.

El detonante de todo es un accidente en el mar. Alex cae por la borda y es rescatado por David, un chico mayor, carismático y seguro de sí mismo. A partir de ese encuentro casual, nace una relación intensa que se desarrolla durante un verano marcado por la emoción y el descubrimiento.

La película narra su historia de amor a través de flashbacks que parecen reales, como si estuviéramos leyendo las páginas que el propio Alex escribe para intentar comprender lo ocurrido. Este recurso permite que la narración avance con fluidez, combinando memoria, emoción y misterio.

Poco a poco y desde lo cotidiano, se va construyendo el vínculo entre Alex y David, con paseos, bailes, escapadas y momentos compartidos que desprenden una sensualidad constante sin necesidad de recurrir a grandes gestos. Se evitan las etiquetas, dejando que la conexión entre ambos hable por sí sola y narrando la historia de un primer amor tan intenso como fugaz.

Al final, 'Verano del 85' logra equilibrar la ligereza del verano con una historia marcada por la pérdida. Con una estética muy cuidada, un uso evocador de la música y una sensibilidad que evita caer en excesos, la película convierte una historia íntima en una experiencia emocional inolvidable. De las que se quedan contigo durante un tiempo.

Está disponible en Filmin.

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