'Daredevil: Born Again' y el final explicado de la temporada 2. Charlie Cox desgrana el gran giro del último episodio de la serie de Marvel

Reconozco que, a pesar de que esta temporada 2 de 'Daredevil: Born Again' no ha sido demasiado santo de mi devoción, ese in crescendo que ha tenido desde el ecuador de la temporada me ha tenido fascinado. Sobre todo este episodio final que nos ha llevado por un escenario de lo más caótico.

Por cierto, a partir de aquí spoilers de 'La Cruz del Sur' el episodio 2x08 de 'Daredevil: Born Again'

Desde luego, podemos decir muchas cosas respecto al guion coordinado por Dario Scardapane pero sutil no es una de ellas. Si ya de por sí la brigada antivigilante era una referencia nada sutil a ICE (sobre todo con esa redada en una tienda de alimentación regentada por un hispano), el cierre abrupto del juicio contra Page bebe directamente del asalto al Capitolio estadounidense de hace unos años.

Make Kingpin Great Again

El episodio ha tenido de todo: Matt Murdock revelando su identidad secreta como Daredevil, Bullseye frustrando los planes de Kingpin una vez más, el tribunal de justicia asediado, Kingpin matando manifestantes/asaltantes a diestro y siniestro, etc... y siendo indultado por el propio Daredevil. Al final, vemos a Wilson Fisk autoexiliado, mientras Matt Murdock entra en la cárcel por su actividad como vigilante enmascarado.

Una revelación que cambia las cosas en el enfrentamiento a gran escala contra Kingpin y que «resume a la perfección quién es [Matt]», según Charlie Cox. El actor ha hablado con ScreenRant de su experiencia grabando este tramo final de la temporada y cómo define perfectamente a su personaje:

«Es alguien que siempre lucha por sí mismo y por nosotros, por el colectivo, para que seamos las mejores versiones de nosotros mismos. Creo que lo que le mueve es la idea de que si todos abrazamos la mejor versión de nosotros mismos, el mundo será un lugar mejor.»

Por otro lado, la decisión de desvelar la identidad secreta de Daredevil le sorprendió ya que «no hay vuelta atrás, al menos que planees usar a los hijos del Hombre Púrpura de los cómics». Eso sí, de momento parece que no quieren hacer algo a lo Spider-Man sino que la identidad va a ser pública al menos en el futuro previsible.

Por su parte, el jefe de Marvel Televisión Brad Winderbraum confiesa que la decisión de desvelar la identidad se forjó en lo que desarrollaban la temporada 2:

«No sé si Dario [Scardapane] empezó la temporada 2 sabiendo que iba a acabar así. A medida que se iban concretando los primeros desarrollos empezamos a mirar los cómics y el material fuente y nos pareció que la historia quería ir hacia allí. Cualquier otra opción en ese momento hubiera sido forzar lo inevitable.»

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