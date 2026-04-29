'Daredevil: Born Again' se acaba de cargar a otro de sus protagonistas. Ni estaba en el guion ni lo rodaron: "Lo montaron rapidísimo"

Se veía algo de ver por dónde iban los tiros, literalmente, con uno de los protagonistas de 'Daredevil: Born Again' y, finalmente, así ha sido. Después de la que tuvimos no hace mucho, esta semana nos hemos tenido que despedir de otro de los protagonistas de la serie. Lo curioso es que no estaba en el guion sino que lo decidieron en postproducción. Por cierto, a partir de aquí spoilers.

En 'La aborrecible oscuridad', el penúltimo capítulo de la temporada, vemos como Daniel Blake (Michael Gandolfini) se ve en un callejón sin salida (figuradamente, aunque bien podría haber sido literal) cuando decide salvar la vida a BB Urich (Genneya Walton) al descubrir que es ella la que ha estado filtrando todo.

La hora de la verdad llega con Buck (Arty Froushan) quien viendo la traición de Blake le pega un tiro y le mata. Una escena que en realidad no se rodó así sino que ese disparo fue puro CGI añadido en postproducción. De hecho, la idea original es que Buck le perdonase la vida a Blake y luego el matón de Kingpin mintiese sobre ello.

Cambio de ultimísima hora

Así lo han desvelado el showrunner de la serie Dario Scardapane hablando junto a Froushan para Variety. Scardapane, además, asegura que no hubiera sido la última vez que viésemos a Daniel sino que poco después regresaría a la administración de Fisk.

Sin embargo, no fue hasta que estuvo en la sala de montaje cuando vio que el arco y mantener a Blake vivo no funcionaba:

«Era algo meh y de historia nula... A veces el arco está montado y estás extendiendo un pelín de más tipo, un momento, él y Buck en su amistad retorcida tienen que mantenerse fieles a sí mismos. Ese es el final porque todo lo posterior parecía un epílogo extraño y patético que no compensaba.»

De hecho había todavía escenas con Blake rodadas después de este enfrentamiento. Escenas que, lógicamente, fueron tiradas a la basura con la bendición del mismo Gandolfini, quien consideró que era la decisión correcta: «Sintió en ese momento que no había modo de que saliese de ese apartamento.»

Claro, estamos ante una modificación de la historia realizada "a toro pasado", es decir, una vez rodado todo. Y siendo quizás ya tarde para un reshoot de ultimísima hora, decidieron tirar de CGI:

«En la sala de montaje dijimos "Deberíamos probar esto". Lo montaron rapidísimo y podrías haber escuchado un alfiler caer en la sala de montaje después de eso, en plan esto es al final del episodio. Es en plan "joder".»

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