"Fue una experiencia desgarradora". La gran muerte de la temporada 2 de 'Daredevil: Born Again', explicada por su protagonista

Ya el episodio anterior nos dejó el corazón en un puño con ese cliffhanger y esta semana se ha confirmado la tragedia. Se ha producido la segunda gran muerte importante en 'Daredevil: Born Again' después de la de Foggy al inicio de la serie en un capítulo que nos ha llevado al pasado. Por supuesto, a partir de aquí spoilers.

'La voluntad de Dios' (2x05) transcurre entre presente y pasado en lo que vemos si Vanessa sobrevive al sabotaje de Bullseye (Wilson Bethel) al combate de boxeo en el que Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) lo ha dado todo. En lo que se desarrollaba un flashback en el que Vanessa acaba conociendo a su futuro marido a través de un cuadro blanco, descubrimos que los médicos no han podido hacer nada: ha muerto.

Adiós a diez años de trabajo

«Personalmente, fue una experiencia realmente desgarradora», confiesa Ayelet Zurer hablando para Variety. «Tuve que decir adiós a todo en lo que hemos trabajado los últimos diez años», continúa la actriz.

Zurer además desvela que el giro le pilló por sorpresa y que al principio no se lo tomó demasiado bien hasta que comprendió por qué era necesario que el personaje muriese:

«Cada persona de equipo tuvo que llamarme directamente para explicarme por qué y cómo. A menudo se emocionaban mucho con eso pero sentí realmente que era importante para la historia, también. El tener una explosión que envíe al personaje de Vincent, Kingpin, a un nuevo nivel de locura.»

Ahí, desde luego, hay que dar la razón a Zurer, porque la reacción de Kingpin nada más conocer la muerte ha sido de todo menos incruenta. Para Zurer esto trastoca la búsqueda de poder de Kingpin, algo que es más psicológico y emocional para el villano:

«El poder siempre ha sido un negocio peligroso. [Para Kingping] el tener más poder y más control siempre ha sido una búsqueda emocional. El llenar algo dentro de él. Es más un aspecto psicológio. Ella nunca iba a ser suficiente. Nada va a ser suficiente.»

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