Taylor Swift desvela el secreto peor guardado de la industria. Ya sabemos cuándo lanzará su nuevo single para 'Toy Story 5' y a quién se lo dedica

Desde que en la primera 'Toy Story' Randy Newman cantara 'Hay un amigo en mí', la saga ha visto pasar a los Gipsy Kings o a Chris Stapleton, pero ningún tema ha causado el maremoto que han preparado en Pixar para 'Toy Story 5'. Y es que el 5 de junio aparecerá el single de la película, 'I knew it, I knew you' interpretado ni más ni menos que por Taylor Swift.

Hay una cantante en ella

Ha sido uno de los secretos peor guardados de la industria, porque ya el 30 de abril Swift dejó ver en su web una cuenta atrás de 48 horas con las nubes y el color azul clásico de 'Toy Story'. Un mes después, el equipo de Pixar colocó vallas publicitarias con las iniciales "TS" por las carreteras y posteó un vídeo de Jessie bailando encima de dicha valla, haciendo referencia a 'Shake it off', la canción de Swift. Blanco y en botella, vaya.

Disney, como leemos en Variety, ha anunciado que será un retorno al country de la superestrella, que no ha lanzado nuevas canciones desde octubre del año pasado, cuando sacó su disco 'The life of a showgirl'. Este nuevo tema estará dedicado al personaje de Jessie, y Swift se ha mostrado absolutamente agradecida en su primer post en Instagram al respecto.

¡Lo adivinasteis! Mi nueva canción original para 'Toy Story 5' será vuestra el 5 de junio. Siempre he soñado con escribir para estos personajes que he adorado desde que era una niña de 5 años viendo la primera 'Toy Story'. Me enamoré instantáneamente de esta película cuando tuve suerte de verla en su primera etapa, y escribí esta canción en cuanto volví a casa de la proyección. A veces simplemente lo sabes, ¿verdad?

No es el único famoso cantante que se pasará por 'Toy Story 5', porque también se ha anunciado que Bizarrap pondrá voz en un cameo del doblaje español. Mira, es lo que hay.

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