La taquilla de mayo ha llegado a datos pre-pandemia y 'Backrooms' triunfa por todo lo alto... mientras en España encadenamos los dos peores fines de semana del año

No creo que en Disney estuvieran mínimamente preparados para el topetazo en taquilla de 'The Mandalorian and Grogu'. Probablemente en sus informes internos apuntarían que se enfrentaría a dos pequeñas películas de terror que no suponen ningún riesgo... y que le han comido la tostada. Si hay una máxima en el cine actual, esa debería ser "No te metas con el cine de miedo pequeñito", porque saldrás escaldado.

Una de canguele

Ya se podía intuir, pero 'Backrooms' ha sido el mejor estreno de la historia de A24 y, probablemente, el inicio de una muy lucrativa saga de terror. Y es que, con tan solo 10 millones de dólares de presupuesto ha conseguido 81,4 millones en Estados Unidos y 118 millones en todo el mundo, todo un bombazo teniendo en cuenta que aún quedan varios países (como España) donde aún ni siquiera se ha estrenado. Esta es la punta de lanza del mejor mayo desde 2019 en la taquilla americana, con 1060 millones recaudados. Y no, no es la cantinela de "a ver si poco a poco llegamos a las cifras pre-pandemia": es el cuarto mejor mayo de la historia. Ya hemos llegado. Sí, se puede.

Tras 'Backrooms' tenemos uno de los fenómenos más inusuales de los últimos años: 'Obsession' ha mejorado respecto al fin de semana pasado un 10% y ha superado los 100 millones de recaudación en Estados Unidos (148 millones en todo el mundo). Nadie sabe cuál es el techo de un sorpresón inesperado que ha costado un millón de dólares y ha conseguido pasar la mano por la cara a la mismísima 'Star Wars'. Tiene mérito.

Porque, efectivamente, el top 3 de taquilla americana lo cierra 'The Mandalorian and Grogu', que en su segundo fin de semana cae un 69,4%, llevándose 25 millones más. En todo el mundo, la película suma 246,5 millones y no debería tener problema para no dar pérdidas (dado que costó tan solo 165 millones), pero no es ni de lejos lo que Disney esperaba, demostrando el cansancio absoluto de la marca. Lo curioso es que es el único pinchazo, porque justo detrás de ella está 'Michael', que en su semana 6 sigue aguantando, perdiendo tan solo un 43,3% y acercándose a los 850 millones de recaudación. Los 1000 son una posibilidad, desde luego.

También para 'Super Mario Galaxy', que lleva semanas renqueando. Incluso fuera del top 10 de la taquilla americana se arrastra con 991,7 millones globales. y si se queda a las puertas de los 1000 millones o las sobrepasa va a ser ya cuestión de suerte. La semana que viene todo el top sufrirá un pequeño descalabro con la llegada de 'Scary Movie', que muchos están haciendo de menos pero especialmente fuera de Estados Unidos va a ser una revolución, y 'He-man y los Masters del Universo', cuyas proyecciones no son precisamente buenas a no ser que el boca-oreja haga lo suyo. Veremos.

Terracitas, cervecitas, pero no entraditas

En España, a falta de estrenos más potentes, seguimos entregados a 'The Mandalorian and Grogu'. Eso sí, llevamos dos fines de semana repitiendo aquello de "el peor fin de semana del año". Con tan solo 3,4 millones de espectadores, empezamos a entrar en el periodo estival: más calor, más planes, conciertos, viajes y otros planes han hecho mella en una taquilla que no ha tenido, esta semana, mucho motivo para la alegría, más allá de 'Star Wars', que ha acumulado otros 811.000 euros, y 'Michael', que continúa aguantando en segundo lugar de manera irredenta.

Al menos en el puesto 3 sí que entra una novedad, la fantástica 'El Drama', que se ha quedado en torno al medio millón de euros. Merecía más, y puede entre semana acabe subiendo de puesto. Pero la peor parte se la lleva el cine español, que no levanta cabeza. Ni 'La Silla', ni 'Mallorca Connection', ni la fantástica 'Corredora' consiguen enganchar con el público: entre todas suman 94.030 euros, una cifra lejana a lo que se esperaba de ellas y que, en el caso de la cinta de Laura García Alonso, debería poner en duda el interés real del Festival de Málaga.

Ambas han sido superadas por los reestrenos de 'El retorno del rey' y 'Shrek', lo que nos debería dar lugar a una reflexión sobre lo que vemos y lo que queremos ver. Eso sí, el fin de semana que viene, por mucho que tengamos visita del Papa y un calor de escándalo, todos estos dilemas quedarán olvidados, porque la taquilla debería volver a subir. En España hemos montado la tormenta perfecta: a los estrenos de 'Scary Movie' y 'He-man y los Masters del Universo' se suma el de 'Backrooms'... ¡Y la sorpresa de 'The amazing digital circus: el último acto'! Se puede liar parda y sacudirnos el mal trago de estos días. Veremos.

En Espinof | La película de Shia LaBeouf que vendió una sola entrada y que terminó de dar la puntilla a la carrera del actor

En Espinof | Las mejores películas de 2026