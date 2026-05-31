Hoy llega a Netflix la película de 350 millones tan intensa que sus dos protagonistas acabaron enfrentados en los tribunales

Hace dos años llegó a los cines una película bastante pequeña para los estándares de Hollywood, pero a la hora de la verdad tuvo un éxito tan impresionante que lo suyo habría sido ponerse rápidamente con una secuela. De hecho, el libro original la tiene, pero todo el conflicto que hubo entre sus dos protagonistas ha hecho que eso básicamente imposible. Me refiero a 'Romper el círculo' ('It Ends with Us'), que desde hoy 31 de mayo de 2026 está disponible en el catálogo de Netflix.

La cuestión es que la relación entre Justin Baldoni, que además también ejerce como director, y Blake Lively no fue para nada positiva durante el rodaje. Tanto es así que la actriz demandó a Baldoni poco meses del estreno por acoso sexual e intimidación. Él contraatacó con poco éxito y también presentó una demanda que se quedó finalmente en nada.

Mucho más interesante lo que rodeó a la película

Eso sí, la mayoría de las acusaciones presentadas por Lively acabaron siendo desestimadas en una batalla legal que estuvo lleno de momentos inolvidables como cuando el abogado de Baldoni acusó a Ryan Reynolds de hacer una parodia de su cliente con el Nicepool de 'Deadpool y Lobezno' ('Deadpool & Wolverine'). Sin embargo, todos los chismes cesaron por completo de forma bastante descafeinada con un acuerdo extrajudicial que ponía fin a dos años de disputas.

Lo curioso es que 'Romper el círculo' fue realmente un éxito comercial monstruoso, logrando más de 350 millones de dólares de recaudación mundial frente a un presupuesto de apenas 25. Todo eso antes de que se hiciera pública la polémica entre Baldoni y Lively -aunque sí hubo ya cierta controversia y alguna acusación de que ella había querido adueñarse de la película-, aunque por motivos que escapan un poco a mi comprensión, ya que se trata de una película bastante discreta.

Sí llamó la atención en su momento el aparente intento de venderla como una comedia romántica cuando en realidad es la historia de cómo un romance aparentemente idílico desemboca en violencia doméstica y abuso emocional. Manda narices que justo todo lo que he mencionado sucediera durante el rodaje de una película sobre esos temas.

El resultado es una película que tiende hacia un melodrama un tanto sensacionalista, dando la sensación de estar más interesada en ofrecer un enfoque más accesible y comercial que en incidir realmente en lo más crudo de un relato con mucha menos fuerza de la que debería. Por supuesto, esa es mi opinión y habrá gente que opine todo lo contrario.

Si la dejasteis pasar en cines y al menos sentís curiosidad por todo lo que rodeó a Baldoni y Lively tras su estreno, ahora tenéis una buena oportunidad de ver hasta qué punto se puede reflejar eso en sus respectivas interpretaciones en 'Romper el círculo'.

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