El abogado de Justin Baldoni acusa a Ryan Reynolds de mofarse del actor en 'Deadpool y Lobezno' con Nicepool: "No hay duda"

El enfrentamiento legal entre Justin Baldoni y Blake Lively también ha salpicado a 'Deadpool y Lobezno'. Desde hace tiempo se venía hablando de la posibilidad de que Nicepool era una parodia del director de 'Romper el círculo' y ahora su abogado Bryan Freedman ha afirmado que sin duda era el caso y se ha quejado de que no tenía sentido hacerlo si era cierto que la mujer de Ryan Reynolds había sufrido acoso sexual por parte de Baldoni.

"Es un asunto serio"

Ha sido durante la visita de Freedman a 'The Megyn Kelly Show' cuando han entrado a hablar de lleno sobre ese tema. De hecho, el abogado no se ha cortado lo más mínimo al afirmar lo siguiente:

Lo que yo entiendo es que si tu mujer sufre acoso sexual, no te burlas de Justin Baldoni. No hay duda de que se relaciona con Justin. Si alguien sufre un acoso sexual grave, no te burlas de ello. Es un asunto serio.

Esas declaraciones se hicieron después de verse un clip en el que puede verse a Nicepool dice a Deadpool y Lobezno que se preparan para cuando vean a LadyPool, interpretada en la película por Lively, ya que acaba de tener un bebé y no se nota lo más mínimo. Al decirle Deadpool que no cree que pueda decir algo así, su respuesta es "no hay problema, me identifico como feminista".

Sin embargo, eso es algo que Reynolds no ha confirmado en ningún momento y está por ver que vaya a hacerlo. A priori, parecía que Nicepool se reía más de estereotipo de hombre, pero cuando estalló el caso Baldoni, fue inevitable ver que había una relación clara ahí.

Eso sí, de ser el caso, es algo que se tendría que haber incluido en 'Deadpool y Lobezno' tras el parón obligado por las huelgas de Hollywood, ya que el rodaje de 'Romper el círculo' arrancó el 5 de mayo de 2023, mientras que el de la película de Marvel comenzó el día 22 de ese mismo mes. Si Nicepool ya estaba en el guion de antes de ese parón de varios meses que afectó a ambas películas, es sencillamente imposible que sea una parodia de Baldoni.

