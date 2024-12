Blake Lively estalla contra Justin Baldoni. La actriz sacude Hollywood con una demanda por acoso sexual que ya ha tenido sus primeras consecuencias

Cuando 'Romper el círculo' llegó a los cines hace unos meses ya estuvo claro que algo muy raro había sucedido entre Justin Baldoni, su director y protagonista masculino, y Blake Lively. El gran éxito comercial de la película llevó a que la sangre no llegase al río, pero la actriz ha dicho basta ha presentado una demandada por acoso sexual contra él y su productora Wayfarer Studios.





Lively asegura que fue acosada por Baldoni durante el rodaje de 'Romper el círculo' y que además él fomentó una campaña de desprestigio hacia la protagonista de 'Infierno azul' -en su momento se llegó a decir que era "la persona más odiada de todo Internet"-. Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Baldoni, afirma que todo lo que dice ella es mentira: "Estas afirmaciones son completamente falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas, con la intención de herir públicamente".

Por ahora, la primera consecuencia de lo que promete ser una tremenda batalla legal ha sido que la agencia de representación WME que llevaba a ambos hasta ahora haya decidido prescindir de Baldoni. Además, Colleen Hoover, la autora del libro que adaptaba 'Romper el círculo', también se ha posicionado totalmente a favor de Lively:

No has sido más que honesta, amable, comprensiva y paciente desde el día en que nos conocimos. Gracias por ser exactamente la persona que eres. Nunca cambies. Nunca te debilites.

La reunión en el rodaje

La demanda aclara que los problemas durante el rodaje fueron tales que en enero de este año hubo una reunión a la que también acudió Ryan Reynolds para abordar "en detalle la conducta inapropiada que la Sra. Lively, sus empleados y otros miembros del reparto y del equipo experimentaron a manos del Sr. Baldoni y del Sr. Heath". El Sr. Heath es Jamey Heath, uno de los productores de 'Romper el círculo'.

En la demanda se detalla la lista de 30 temas que se abordaron en esa reunión, incluyendo "no improvisar más besos. Todas las caricias íntimas deben coreografiarse previamente con Blake Lively y un coordinador de intimidad. No morder o chupar los labios sin el consentimiento de Blake Lively. Y todas las caricias y conversaciones íntimas ante la cámara deben ser «dentro del personaje», no dichas por el Sr. Baldoni a Blake Lively personalmente", también que "se acabaron las preguntas del Sr. Baldoni a la entrenadora de Blake Lively sin su conocimiento o consentimiento para revelar su peso" o la petición de "No mostrar más vídeos o imágenes de mujeres desnudas, incluida la esposa del productor, a Blake Lively y/o a sus empleados".

Por lo visto, se debió llegar a un acuerdo, ya que el rodaje se retomó al día siguiente y concluyó el pasado 4 de febrero. Es de esperar que haya pruebas fehacientes de esa reunión, pero es que además no es lo único de lo que se queja Lively, pues también asegura que Baldoni encabezó una campaña de desprestigio contra ella coincidiendo con el estreno de 'Romper el círculo' y ha realizado el siguiente comunicado a través de Deadline:

Espero que mi acción legal ayude a descorrer el telón de estas siniestras tácticas de represalia para perjudicar a las personas que denuncian conductas indebidas y ayude a proteger a otras personas que puedan ser objeto de ellas.

Lo que está claro es que la cosa no va a quedarse ahí, por lo que habrá que estar atentos a cómo avanza un enfrentamiento legal que recuerda al caso de Johnny Depp y Amber Heard, con la diferencia de que en esta ocasión, Lively y Baldoni nunca fueron pareja.

