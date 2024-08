Blake Lively preguntó a Halle Berry si repetiría su papel de Tormenta en 'Deadpool y Lobezno' y dijo que sí, si se lo pedía Ryan Reynolds. "Nunca me llamó"

Contiene spoilers de 'Deadpool y Lobezno'

Halle Berry ha revelado en una reciente entrevista con ComicBook.com mientras promocionaba su próxima película de Netflix 'El sindicato' que Ryan Reynolds nunca le pidió que retomara su papel de Tormenta en 'Deadpool y Lobezno', la superproducción del universo Marvel que está batiendo récords de taquilla y dando nueva fuerza al estudio.

Un detalle "ororoso"

La película contó con los regresos sorpresa de varios héroes de la era Marvel de Fox, desde la Elektra de Jennifer Garner al Blade de Wesley Snipes, pero cuando se le preguntó si hubo conversaciones para volver a interpretar a su superheroína de nuevo, Berry replicó

"No. Blake Lively me preguntó una vez, cuando me encontré con ella en un desfile de moda de Marc Jacobs, '¿Estarías alguna vez en la película de mi marido como Tormenta?' Le dije: 'Sí, si me lo pide', pero nunca me lo pidió".

Berry interpretó a Tormenta frente a Lobezno de Hugh Jackman en cuatro películas de 'X-Men' y un par de personajes de estas películas aparecieron en 'Deadpool y lobezno', incluyendo a Tyler Mane como Dientes de Sable y Aaron Stanford como Pyro. No se incluyó a la Tormenta de Berry ni al Charles Xavier de Patrick Stewart. El director de la película, Shawn Levy, dijo anteriormente que el regreso de Stewart nunca fue considerado o discutido durante el desarrollo.

Tormenta es uno de los papeles más emblemáticos de Berry a pesar de sus enfrentamientos con el director Bryan Singer, y según declaró a Variety, durante el rodaje de las películas le llegó a decir: "Puedes besar mi culo negro"

"Bryan no es un tipo con el que sea fácil trabajar. Todo el mundo ha oído las historias, no tengo que repetirlas, y ha oído hablar de sus problemas, y con lo que lucha... A veces me enfadaba mucho con él. Me peleé unas cuantas veces con él, le dije algunas palabrotas por pura frustración. Cuando trabajo, lo hago en serio. Y cuando eso se ve comprometido, me vuelvo un poco loco. A veces, debido a sus problemas, no siempre estaba presente. Estamos fuera, en nuestro pequeño escenario de 'X-Men' congelándonos el culo en Banff, Canadá, con temperaturas bajo cero y él no estaba concentra. Y nos estamos congelando. Podría enfadar un poco".

