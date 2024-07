De ‘Alien: Romulus’ a ‘Nosferatu’, todo el cine de terror que falta por estrenar en 2024

Hace unos días repasábamos lo mejor del cine de terror del año 2024, que ya ha tenido éxitos sorprendentes como ‘El último Late Night’ (Late Night With the Devil), ‘La primera profecía’, ‘Mad God’, ‘Immaculate’, ‘Vermin: la plaga’ o ‘Un lugar tranquilo: Día 1’ (A Quiet Place: Day One, 2024) y siempre es divertido mirar al horizonte para encontrarse que todavía quedan varios estrenos notables como ‘Alien: Romulus’ o ‘Nosferatu’ a finales de año.

La secuela de ‘Smile’, el remake de ‘Salem’s Lot’ o el último escándalo en Cannes son solo la punta del iceberg, desde las comedias de terror o las experiencias más espeluznantes, hay mucho que esperar en 2024, hasta los últimos minutos del año, y estas son las películas de miedo más importantes que se estrenarán en los meses que vienen, tanto en salas de cine, como en streaming y video on demand.

Escalofrío en la gran pantalla: Grandes estrenos en salas

Si hay algo que Nicolas Cage sabe hacer bien, es interpretar a un personaje excéntrico, pero lo de ‘Longlegs’ es otro nivel; irreconocible, es la personificación de un hombre del saco verdadero. La consagración como nuevo maestro del terror del director Oz Perkins (hijo de Anthony) sigue a una agente del FBI interpretada por Maika Monroe que descubre que tiene una conexión con un despiadado asesino en serie (Cage), y debe trabajar para evitar su próximo asesinato. La campaña de marketing de Neon ha sido espectacular y la película llega más o menos cerca de su estreno en USA, el 2 de agosto.

Longlegs

Tras el bajón de ‘Pearl’, Mia Goth retoma su papel de Maxine Minx en la secuela de ‘X’, que tiene lugar seis años después de aquellos acontecimientos, cuando Maxine intenta salir de la industria del porno y convertirse en una auténtica estrella de cine en Hollywood. Pero el famoso Night Staker de Los Ángeles está creando un pánico satánico en la ciudad. Comparada con ‘Érase una vez en Hollywood’ en clave de terror, Ti West dice haberse inspirado en el giallo o películas como ‘La jauría del vicio’ e incluso la estética de ‘Terminator’, lo comprobaremos el 15 de agosto.

Maxxine

Si en los 90 el thriller convirtió a Antonio Banderas en un atractivo villano de dos caras en ‘Nunca hables con extraños’, la cosa va a ser tan amable y sexy en ‘No hables con extraños’, en la que James McAvoy aterroriza a Mackenzie Davis y Scoot McNairy en el remake estadounidense de la película danesa ‘Speak no Evil’, sobre una familia que conoce a otra en vacaciones, y poco después recibe una invitación para quedarse en una casa remota con ellos. A medida que ambas familias se conocen, se hace evidente que hay algo raro en la situación. El 13 de septiembre sabremos si consigue introducir alguna variación que justifique su existencia.

Muchos tendrán ganas de ver si Fede Álvarez va a conseguir repetir su éxito creativo de ‘Posesión Infernal’ (2013) en la esperadísima secuela ‘Alien: Romulus’, ambientada entre los acontecimientos de ‘Alien, el octavo pasajero’ y ‘Aliens’, es decir, inyectando (mucha) sangre vieja con esta nueva entrega de la longeva franquicia de terror protagonizada por Isabela Merced y Cailee Spaeny. Al menos, sabemos que Ridley Scott le ha dicho a Álvarez que la ha encantado la película, y los que han visto 20 minutos hablan de una vuelta sin excusas al terror que no se corta con la violencia ni un poco. El 16 de agosto lo sabremos.

Alien: Romulus

Tras ‘Los vigilantes’, uno de esos thrillers con una idea de “no hacer algo o te come el monstruo” y la fantástica ‘Un lugar tranquilo: día uno’, llega rezagada ‘Nunca te sueltes’ (2024) para completar el trío. Halle Berry protagoniza la nueva película de terror del veterano director Alexandre Aja, que se centra en una familia atormentada por un espíritu maligno, que necesitan estar conectados en todo momento, aferrándose los unos a los otros, llegando incluso a atarse con cuerda, pero sus vidas se vuelven más peligrosas cuando uno de los niños se cuestiona si el mal es real.

Smile 2

El debut como director de Parker Finn, ‘Smile’, fue un éxito inesperado, pero logró llevar el terror de James Wan y el de Ari Aster a un lugar común, lleno de sangre y humor negrísimo. La secuela está protagonizada por Naomi Scott como una cantante de pop, entre Lady Gaga y Dua Lipa, que se contagia de la maldición cuando uno de sus amigos se mata violentamente delante de ella. Kyle Gallner retoma su papel de Joel, pero no parece que vayamos a verle mucho tiempo. El director ha prometido algo diferente y parece que habrá más de la criatura que vimos en la anterior, según ha comentado el artista de concept art Vincent Proce. Buen calentamiento para Halloween el 18 de octubre.

Return to Silent Hill

Los fans de los videojuegos pueden estar contentos, ya que una nueva película de Silent Hill llega por primera vez en más de una década en 2024 en ‘Return to Silent Hill’, basada en segunda entrega de la serie, y sigue a James Sunderland (Jeremy Irvine) que regresa al pueblo en busca de su amor perdido tras recibir una misteriosa carta. Hannah Emily Anderson interpreta, junto a Irvine, al interés amoroso perdido de James. Cristophe Gans demuestra otra vez respeto máximo a las imágenes originales, y salvo anacronismos de vestuario, el tráiler parece captar lo que nos gusta de ese mundo.

Nosferatu

Ya en Navidad nos llegará ‘Nosferatu’, la adaptación de Robert Eggers del clásico de 1922 dirigido por F.W. Murnau y el remake de 1979 de Werner Herzog. Si este año hemos tenido a un Drácula “nosferatizado” en ‘El último viaje del Demeter’, Eggers lleva a la gran pantalla la versión apócrifa alemana de una de las historias de vampiros más escalofriantes, para continuar la tradición del Conde Orlok como un monstruo realmente aterrador que viene con la cara del camaleónico Bill Skarsgard, liderando un impresionante elenco con Lily-Rose Depp, Willem Dafoe, Nicholas Hoult, Ralph Ineson y Aaron Taylor-Johnson.

Pesadillas Festivaleras

Tras su frenética ópera prima ‘Revenge’, la cineasta francesa Coralie Fargeat regresa con 'La sustancia', un banquete de body horror y gore definido como "si David Cronenberg hubiera dirigido 'La muerte os sienta tan bien' o como "una gemela diabólica de la ‘Barbie’ de Greta Gerwig". Sea como sea, parece una de las películas más esperadas del año y, después de su sonado paso por Cannes, apunta a título de culto. Según Fargeat, su película trata del edadismo y la belleza en las mujeres, “se nos hace creer que no tenemos más remedio que ser perfectas, sexis, sonrientes, delgadas, jóvenes y hermosas para ser valoradas en la sociedad”. La veremos el 11 de octubre.

‘Cuckoo’ es un extraño proyecto con Hunter Schafer, que interpreta a una joven llamada Gretchen, atrapada con su padre en un antiguo y misterioso complejo de apartamentos en los Alpes alemanes. Algo extraño está sucediendo y no pasa mucho tiempo hasta que las cosas se vuelven súper raras: otros huéspedes vomitan, aparece gente peculiar yendo y viniendo, y hay ruidos extraños a cada segundo. El cineasta alemán Tilman Singer volvió a llamar la atención en La Berlinale tras su debut en el largometraje ‘Luz’ y ahora se beneficia de la actuación de Dan Stevens, con otro papel brillante en un año que hace tres en raya con ‘Gozdilla y Kong’ y ‘Abigail’. No está cerrado el estreno en España aún.

Cuckoo

Dirigida por Chris Nash en su debut en el largometraje, ‘De Naturaleza violenta’ sigue a un asesino mudo, cuyo cadáver putrefacto resucita al extraer un medallón que sepulta su cuerpo, y que se dedica a seguir a un grupo de adolescentes en los parajes salvajes de Ontario. El 19 de julio llega este slasher canadiense salpicado de asesinatos muy cafres que la mayor parte del tiempo se sigue desde el punto de vista del asesino. Tuvo muchas críticas positivas tras su estreno a principios de este año en el Festival de Sundance 2024, pero aunque tiene uno de los asesinatos más burros vistos nunca en una pantalla, a veces rompe su propia premisa experimental y sus últimos 20 minutos son un anticlímax incomprensible.

Algo olvidad ha quedado ‘Presence’, el regreso de Steven Soderbergh al terror psicológico tras ‘Unsane’, esta vez protagonizada por Lucy Liu, Julia Fox y Chris Sullivan. Los detalles de la trama aún no están claros, pero parece la clásica premisa de "una familia se muda a una nueva casa pero no está sola" desde el punto de vista de la casa, quizá inspirándose en el libro ‘Un Dios de paredes hambrientas’, de cualquier manera fue de las que en Sundance tuvo abandonos por la “tensión imposible de aguantar”. Sigue sin fecha en España.

Otra de las sorpresas de Sundance fue ‘It's What's Inside’, protagonizada por Brittany O'Grady, que sigue a los miembros de una boda formada por amigos de la universidad. Cuando llega una antigua compañera de clase, se desatan la tensión, el romance y el caos, que se transforma en una “pesadilla existencial” de la que es mejor saber, cuanto menos, mejor.

Oddity

Causó estragos junto a ‘Oddity’, nueva con maniquí maléfico y conviene recordar ‘Family’ de Benjamin Finkel un drama sobrenatural que se centra en la familia y la pérdida, que dicen que invoca los horrores del duelo de ‘The Babadook’ o ‘Hereditary’ que trata sobre una joven que lidia con un padre enfermo e invoca una entidad sobrenatural para salvarlo, pero es algo mucho peor que la amable fuerza curativa que esperaba.

Family

También se habló mucho de ‘Azrael’, una nueva película postapocalíptica repleta de acción protagonizada por Samara Weaving, en la que una secta de fanáticos mudos persigue a una joven, Azrael, que ha escapado de su destino de ser sacrificada para apaciguar un antiguo mal que reside en lo más profundo de las tierras salvajes que la rodean. La huida de la chica se acelera hacia un cruel enfrentamiento alimentado por la venganza. Causó sensación y es probable que la veamos en Sitges, como varias de las que hemos comentado.

Streaming de etiqueta negra

Destinada a cines hace dos años, finalmente llegará a Max una nueva versión de ‘Salem's Lot’, que supuestamente iba a ser la primera adaptación del libro de Stephen King para la gran pantalla después de las miniseries de Tobe Hooper de 1979 y Mike Solomon de 2004, pero al final, la película de Gary Dauberman, director y guionista del Universo Warren, también acabará en televisión, al fin y al cabo. Lo más seguro que no pase de las dos horas, con lo que podemos contar con que sea la versión menos fiel y atropellada del clásico de vampiros. Al menos, después de dos años metida en un cajón, sabemos que en Halloween podremos verla y no se va a perder en el limbo de Warner cual ‘Batgirl’.

Salem's Lot

Más prestigio y presupuestos millonarios para las plataformas con la nueva propuesta del cineasta Lee Daniels, perpetrador de ‘Precious’ que se pasa al terror paranormal con ‘La salvación' (The Deliverance), protagonizada por Andra Day en el papel de la madre de un niño poseído y acompaña en el reparto a la legendaria Glenn Close. Como estreno de Netflix, tiene habituales como Rob Morgan y Caleb McLaughlin, que el 30 de agosto nos traerán un hecho real convertido en película a lo ‘Terror en Amitylle’ del caso del encantamiento de Ammons, bastante reciente, contado en un libro por el que Netflix ha pagado 65 millones de dólares en asegurar los derechos, más un presupuesto adicional de unos 30.

La salvación

Y otro agujero negro de paradas de rodajes, pandemias y pases de prueba es la precuela de ‘La semilla del diablo’ que Paramount+ anunció para un estreno en otoño. Bajo el título de ‘Apartment 7A’, este thriller psicológico protagonizado por Julia Garner y dirigido por Natalie Erika James, de ‘Relic’. Los rumores hablan de un “premake” contando prácticamente la misma historia que la película original.

Apartment 7A

Solo que ahora todo circula alrededor del personaje de Terry, la joven que 'se suicida' al principio del original, que no ha causado buena impresión en el estudio por algunos momentos de terror poco ambiguo, otros dicen que Diane Wiest y Julia Garner están “intensas e ingeniosas”, refiriéndose al personaje de Wiest como "diabólicamente hilarante" y Garner "totalmente comprometido". Debería llegar a Showtime por las mismas fechas, pero no suelen sincronizarse con Paramount.

En tierra de nadie o sin fecha

Algunos están impacientes por reencontrarse con el payaso Art en ‘Terrifier 3’, en la que el guionista y director Damien Leone ha prometido aún más gore y asesinatos que en la anterior, que ya traspasaba unos cuantos límites. La trilogía traerá de vuelta a Samantha Scaffidi en un papel ampliado para Victoria Heyes y contará con los hermanos de la anterior en una ambientación navideña que sugiere un tono irreverente sin filtrar para tener más éxito o alcance. En Estados Unidos llega en octubre, aquí supuestamente el 31 de ese mes.

No sabemos cuándo podremos ver algo de ‘Anatema’, que supuestamente aterrizaría en Prime Video una vez sea estrenada y distribuida este año. Es posible que sea una de las revelaciones de Sitges 2024, ya que el tercer título de The fear collection de Álex de la Iglesia y Carolina Bang compensaría que no veremos nada nuevo de ’30 monedas’, como otros años. ‘Anatema’ es el debut de la escritora y guionista Jimina Sabadú como directora, que la ha coescrito con el veterano Elio Quiroga y está protagonizada por Leonor Watling. Promete terror gótico sobrenatural ambientado en Madrid, con una monja investigando una antigua construida sobre un entramado de pasadizos de origen desconocido, donde hay algo anterior a las leyendas que se explican sobre aquel lugar.

Anatema

Sí que ha sido anunciada para un estreno en 2024 'Exhuma', un auténtico fenómeno de masas en Corea del Sur dirigida por Jang Jae-hyun, que lleva recaudados más de 84 millones de euros internacionales. La historia de una chamana y su aprendiz, contratados por una enigmática familia adinerada para investigar una enfermedad sobrenatural que afecta a su hijo. Acompañadas por un embalsamador y un experto en feng shui, el equipo descubre una tumba familiar en tierras sagradas. Deciden exhumar y reubicar los restos, pero esta acción desencadena fuerzas oscuras. La mayoría apunta a lo mejor del terror coreano desde ‘The Wailing’, lo que debería ponerla entre lo mejor del año.

Exhuma

A24 no quiere perder su mano en el terror y, además de la rareza de ‘The Front Door’ —que parece una especie de parodia del género— traerá la más prometedora nueva obra de Scott Beck y Bryan Woods, ‘Heretic’, sobre dos mormonas que se convierten en el centro de los juegos de un hombre extraño, un siniestrísimo Hugh Grant. La película está protagonizada por Sophie Thatcher y Chloe East, en el papel de las dos chicas encerradas en un laberinto diseñado para cuestionar su fe.

El folk horror tendrá su regreso en la adaptación de la novela homónima de Andrew Michael Hurley, ‘Starve Acre’, que está protagonizada por Matt Smith y Morfydd Clark. Una historia ambientada en el Yorkshire rural de los años setenta, donde la vida aparentemente idílica de una pareja se ve alterada cuando su hijo empieza a comportarse de forma extraña y un suceso trágico y repentino abre una brecha entre ellos. Smith se dedica obsesivamente a explorar un mito folclórico sobre un antiguo roble que una vez estuvo en sus tierras, y pronto descubren fuerzas oscuras y siniestras en su remoto hogar que pueden ofrecer una inquietante posibilidad de reconexión.

Dead Whisper

Otra rarea británica ‘Dead Whisper’ se centra en un padre afligido, Elliot Campbell (Samuel Dunning), tras la muerte de su hija y encuentra una inusual oportunidad de tener un breve reencuentro con ella, en una misteriosa isla de la costa, donde trata directamente con una entidad demoníaca, a riesgo de su propia alma. También bastante indie es ‘The Beast Within’ con los ex de ‘Juego de Tronos’ Kit Harrington y James Cosmo, ambientada en lo más profundo de la campiña inglesa, donde uno de ellos se transforma en una bestia, condenado por una maldición familiar para los conocedores del terror clásico.

The Last Breath

Para los decepcionados con ‘En las profundidades del Sena’ todavía hay una oportunidad con los tiburones en ‘The Last Breath’, la última película del fallecido Julian Sands, ambientada en el Caribe, que sigue a un grupo de viejos amigos de la universidad que se reúnen para bucear y explorar los restos de un acorazado de la Segunda Guerra Mundial, cuando son atacados por un agresivo tiburón blanco, y quedan atrapados en un laberinto de metal oxidado, una premisa muy parecida a la que propondrá ’A 47 metros 3’, curiosamente.

Los paralelos al género

M. Night Shyamalan, visionario director de ‘El sexto sentido’, vuelve a flirtear con el terror en ‘La trampa’, que ha definido como si ‘El silencio de los corderos’ ocurriera durante un concierto de Taylor Swift. Protagonizada por Josh Hartnett, sigue a un padre y a su hija adolescente cuando asisten a un concierto de su estrella del pop favorita, interpretada por la hija mayor del director, Saleka Shyamalan. Pero cuando el padre se entera de que las fuerzas del orden han preparado el evento como una trampa para un asesino en serie al que llaman El Carnicero, tiene que encontrar la manera de escapar. Hartnett la ha definido como "muy extraña, muy oscura y salvaje". Lo comprobaremos el 9 de agosto.

La trampa

Antes de tenerle como vampiro, el 30 de agosto veremos a Bill Skarsgård protagonizar el reboot de ‘El cuervo’, acompañado de la cantante FKA Twigs. Volveremos a ver la historia del músico asesinado que resucita para vengar su muerte y la de su prometida en una versión que ha sido calificada "R" por su "fuerte violencia sangrienta, gore, palabrotas, sexo/desnudez y uso de drogas". Un poquito de todo. 35 años después del ‘Bitelchús’ original, la secuela vuelve a estar protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder, junto con una nueva incorporación a la película: Jenna Ortega. Terror apto para los más pequeños que veremos el 6 de septiembre.

