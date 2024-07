"Es la adaptación más fiel hasta el momento". Mike Mignola defiende que 'Hellboy: The Crooked Man' capta el tono del cómic frente a la pésima reacción al tráiler

Acaba de estrenarse el tráiler de ‘Hellboy: The Crooked Man’, que parece adelantar la secuela más modesta y alejada a los estilemas del cine de superhéroes de Hollywood y más cercana al cine de terror y las historias más góticas afines al cómic de Mike Mignola, sin embargo, los fans del personaje, o los de las películas previas, quizá, no han mostrado un entusiasmo demasiado efusivo, por decirlo de una manera suave. El estreno en España se espera para el 30 de agosto.

Entre las quejas, centradas en el maquillaje del nuevo actor Jack Kesy que va a tomar el relevo de David Harbour y Ron Perlman, alegan que luce muy barata como "un fan film” o una “película original del canal Sci-Fi de los años 2000 que intenta disimular un presupuesto escaso”. La mayoría de comentarios invocan cine para televisión, un futuro fracaso y un derrotismo que tiene bastante más que ver con una falta de realismo. La adaptación del undécimo cómic de la serie podría encajar como una serie de televisión de Hulu, MAX o Paramount, como lo han hecho otras franquicias.

Hay que tener en cuenta que viene de un fracaso económico tras una entrega con una inversión potente, y eso, por naturaleza es el equivalente a lo que antes se consideraban secuelas directas a DVD o televisión. Si no, que se lo pregunten a la saga ‘Hellraiser’. Es una fase difícil de asimilar, pero acaba pasando, pero eso no significa que no vaya a ser peor. Una operación similar ha ocurrido con ‘Predator’ tras el estreno de ‘Predator: la presa’ y a nadie le ha parecido una mala situación. Vale que el nuevo Hellboy parece un poco flaco, pero el tono general del tráiler es el adecuado.

Está claro que hay un bajo presupuesto (relativamente), pero eso es una posible clave que permita producir unas cuantas películas más pequeñas que adapten más historias cortas del cómic. Chris Golden escribió el guion basado en el cómic del mismo nombre, en la que el chico demonio forma equipo con un agente novato del BPRD llamado Tom Ferrell, y se encuentran varados en los Apalaches rurales de los años 50, donde descubren una pequeña comunidad embrujada, liderada por un demonio local con una inquietante conexión con el pasado del protagonista.

La inevitable mengua de una tercera secuela

Es una producción más modesta, unos 20 millones (tirando a grande para una película de terror), que con el factor inflación sería un quinto del presupuesto de la original. Se nota una producción con respaldo financiero de Europa del Este para vender derechos de exhibición internacional y recuperar parte de lo invertido, para ganar dinero con alquileres digitales y la venta a plataformas de todo el mundo. Esto es una realidad del negocio, pero además tenemos la suerte de poderlo ver en cines, ya que en otras circunstancias se habría centrado en esas plataformas.

El problema con Hellboy es que no puedes producir siempre sus tramas farónicas sobre el fin del mundo, lo que además hace requerir un gran presupuesto que involucra la presencia de un montón de ejecutivos ajenos a los tebeos, que no entiende las historias ni los personajes, pero que intenta solucionar el éxito con explosiones y bromas ingeniosas a estilo Marvel. Quizá la clave para que sea verdaderamente deudora del tono original es un aspecto modesto y con localizaciones reales, en vez de pantallas verdes y guiños nostálgicos, fechas apresuradas y cgi de tercera (hola, ‘Furiosa’) que Hollywood ha estado produciendo últimamente.

A veces el hecho de que una película esté rodada en un bosque significa ahorrar dinero, pero es que ‘The Crooked Man’ se supone que es la adaptación de una historia concreta de los cómics que transcurre en la Apalachia de los años 50. Los bosques digitales y caros no van a lucir mejor. Hay un pánico terrible a ver producciones austeras, pero muchas veces son la clave de la innovación, por el sencillo hecho de que esos bajos presupuestos permiten la vista gorda de los grandes estudios. No significa que vayan a ser mejores, pero hay algo más de margen para poder hacer algo distinto.

Una versión para adultos, sin censuras

Mucha de esta bilis también viene de la veneración por las películas de Guillermo Del Toro, pero la realidad es que se alejaban bastante de los cómics, especialmente la segunda, que era exclusivamente de Del Toro en cuanto a la historia. Una pequeña historia de terror y misterio encaja mucho más con el estilo de la mayoría de las pequeñas historias de los cómics, que son en un 70% historias de terror en las que el diablillo va a investigar cosas paranormales en sitios alejados.

La versión de "Investigador Paranormal" en lugar de un héroe salvador de la humanidad es clave en los tebeos, colocando a un tipo extraño en una situación realmente extraña, desde jugar al póquer con fantasmas o ir por los cementerios buscando el descanso de un cadáver parlanchín, historias temáticas de terror independientes que no tienen problemas para lograr una calificación R (ojo al drama de la versión censurada que vivimos con la anterior), que el director confirmó cuando se anunció el proyecto:

“Sin duda hemos hablado de que no sirve de nada hacer algo R porque sí. Decir que tiene que ser R para que tengamos que añadir A, B y C. Pero este material, este material original es oscuro y aterrador y violento y adulto. Para poder aceptarlo, no queremos llevar esposas".

Pero es difícil hacer entender a un espectador la diferencia entre valores de producción altos y calidad, y la asociación irremediable a mundos de fantasía épica en vez de aceptar que muchas historias originales tienen a Hellboy paseando por un castillo gótico pensando en fantasmas. Por supuesto, sin ver el resultado no se puede opinar, pero analizando con detenimiento y objetivamente el tráiler ¿Se ve realmente tan mal como dicen? ¿Es una histeria colectiva que nos hace pensar lo primero que suelta el streamer que no ha visto una película de la Tigon en su vida?

Un enfoque modesto, folk horror y adaptado a las viñetas

Si nos atenemos a las imágenes, la fotografía y la dirección de arte, parece que tenemos un escenario propicio para el folk Horror con raíces europeas, atmósferas góticas propias de la Hammer tardía de aventura como ‘Capitán Kronos: cazador de vampiros’ y una gama cromática acorde al cine británico de los 70 que encaja bastante con la historia concreta del cómic que está adaptando. Sí, incluso en su falta de saturación parece emular los colores de las viñetas. Pedir que se parezcan los personajes a Richard Corben es exagerado, pero parece que con las limitaciones de presupuesto, al menos han conseguido trasladar parte de la atmósfera.

Todos podemos estar de acuerdo en que no va a volver a haber un Ron Perlman, que el nuevo personaje no luce espectacular, pero tampoco es tan diferente al efecto “piel de plástico” de los anteriores, y si él no está en el centro dramático quizá no sea tan terrible. También tenemos que tener en cuenta que al creador de Hellboy, Mike Mignola, no parecen gustarle las primeras adaptaciones a pesar de que trabajó en ellas. Sus desacuerdos creativos con del Toro crecieron y crecieron, hasta el punto de que ‘Hellboy 3’ nunca llegó a realizarse por oposición de Mignola, que debió odiar ‘El ejército dorado’.

Para bien o para mal, el reboot de 2019 y este nuevo intento son la consecuencia de que Mignola recibiera como respuesta del Toro "Este es mi Hellboy, no tu Hellboy" cada vez que el creador intentaba argumentar que "Hellboy no haría eso". Quizá no le intente tanto que la nueva cara sea de Jack Kesy como que tenga sentido lo que diga con respecto a su visión del personaje, al respecto, dijo a GeekTyrant:

"Nunca le he conocido a Kesy. Sólo he visto fotos, y le he visto un poco en películas. Desde luego, tiene el aspecto. Todos los que han trabajado con él dicen que es fantástico. Esto se está haciendo muy deprisa, así que creo que el hecho de que sea genial y esté disponible, me hace ser un poco listillo al respecto, pero tengo que confiar en que todo el mundo tiene razón."

La última palabra del creador

Brian Taylor, famoso por ‘Crank’ y responsable de ‘Ghost Rider: Espíritu Venganza’ es el elegido para dirigir la película y de momento, por lo pronto, ha optado un aspecto panorámico para cines en lugar del "televisivo" 1:85:1 elegido por Del Toro. Pese a su falta de experiencia en el género, Mignola parece confiado, expresando:

"Su intención es hacer una película de terror, así que eso estará bien. Será interesante. Ayer leí el nuevo borrador del guion, y sí, es definitivamente R. Es el primer guion de Hellboy que leo y digo: 'Oh, es una película de terror', que es lo que yo quería". Taylor no tiene reputación como director de películas de terror. Pero, hasta ahora, hemos tenido dos directores de películas de terror que han hecho películas de ‘Hellboy’ y nunca hemos conseguido una película de terror".

Independientemente de lo que opinen los fans, lo único cierto es que hay tomas de este tráiler que parecen sacadas directamente de los cómics, y parece que el autor está de acuerdo con lo que se nos está mostrando:

"Durante años, hemos estado diciendo, si vas a hacer una película de Hellboy, hazla pequeña. Y la historia perfecta para hacerlo es mi favorita personal, 'The Crooked Man'. Creo que es una de las mejores cosas que he escrito. Está bellamente ilustrada por Richard Corben, y es una historia sólida que no involucra a un millón de personajes diferentes. Todo el mundo estuvo de acuerdo desde el principio, ‘Sí, queremos hacerlo’. En cuanto al presupuesto, yo lo veo bien porque es una historia de bajo presupuesto. No es el origen de Hellboy. No es Hellboy salvando al mundo. No es enorme. Es una sutil, oscura y pequeña historia de folk horror".

Mignola parece referirse a las desavenencias con la anterior película, en la que tanto él como Marshall apretaron por un tono de terror y los productores buscaron encajar al personaje en el contexto de los superhéroes actuales, y pese a que el resultado era bastante fiel al Hellboy, Marshall salió del rodaje y Mignola se quedó sin su opción de terror verdadero, que es lo que parece que ha conseguido esta vez, según expresa en su instagram.

"No he estado en el rodaje de esta película, pero han tenido la amabilidad de enviarme copias diarias y tengo que decir que me ha encantado lo que he visto. Si los fans han estado esperando una película de Hellboy que sea realmente una adaptación de una de mis historias, creo que por fin la van a tener. Enhorabuena al director Brian Taylor y a un reparto realmente maravilloso, así como al coguionista Chris Golden, que ha hecho todo lo posible para dar al estudio lo que quería y mantenerse fiel al corazón y al alma de ‘The Crooked Man’, mi historia favorita de Hellboy".

