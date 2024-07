El tráiler de 'Hellboy: The Crooked Man' no invita a ser optimistas. Ahora está claro por qué apenas habíamos tenido noticias sobre ella hasta ahora

Ya ha pasado más de un año desde que supimos que Brian Taylor, responsable de las dos entregas de 'Crank', de 'Gamer' y de la muy recomendable 'Mamá y papá' —protagonizada por un Nicolas Cage en su salsa—, se encargaría de dirigir una nueva entrega de la saga 'Hellboy' que adaptaría el fantástico cómic 'El hombre retorcido' y que, a priori, sería la primera piedra de una nueva serie de películas basadas en el personaje.

Jelvoi

En todo este tiempo no habíamos podido ver ni una sola imagen promocional, y este hecho, sumado a que la fecha de estreno está a la vuelta de la esquina, empezó a levantar no pocas sospechas sobre la potencial pinta que podría tener la película. Pues bien, hoy hemos podido ver el primer tráiler y, bueno, digamos que la cosa no invita demasiado a la esperanza...

En el escueto minuto de duración del avance, además de poder echar un vistazo a Jack Kesy caracterizado como el héroe titular —con un acabado bastante soso, si hacemos honor a la verdad—, podemos comprobar que el metraje mostrado está a medio camino entre el fan film y una de esas producciones directas a vídeo y concebidas apresuradamente para poder mantener los derechos de una IP a buen recaudo.

Sea como fuere, no vamos a ponernos catastrofistas y encenderemos una velita a San Mike Mignola mientras esperamos ver a Kesy, Adeline Rudolph, Jefferson White, Leah McNamara y al resto del reparto de 'Hellboy: The Crooked Man', que llegará a salas de cine el próximo 30 de agosto de este mismo 2024. Después del buenísimo sabor de boca que me dejó la dura e injustamente criticada 'Hellboy' de Neil Marshall, al menos hay curiosidad por ver qué ha salido de aquí.

En Espinof | Las mejores películas de acción de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024