'Terrifier 3' será la más escalofriante de la saga: su director quiere recuperar el tono del primer corto del payaso Art

Tras saber que la segunda parte se estrenará en España, ahora sabemos que 'Terrifier 3' será la entrega más aterradora de la saga hasta ahora, como ha adelantado el escritor y director de la exitosa franquicia de terror, Damien Leone, cuyas películas slasher giran principalmente en torno a Art the Clown, una figura aterradora vestida con un atuendo de payaso en blanco y negro que se dedica a masacrar en masa en la noche de Halloween de formas cada vez más espantosas.

'Terrifier 2' nace de financiación privada, y tras buenas críticas y un éxito de taquilla, ha abierto la puerta a futuras películas. Justo a tiempo para el lanzamiento en Blu-ray y DVD de la primera secuela, Leone acudió a Twitter para ofrecer una actualización sobre Terrifier 3, diciendo que quiere volver a a las raíces del cortometraje del personaje.

One of my main goals for Terrifier 3 is to recapture the creep factor present in the original Terrifier short film. That had a genuinely spooky atmosphere that I’m still proud of. If all goes as planned, part 3 will be the scariest Terrifier thus far 👻#terrifier3 #creepy