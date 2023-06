Slasher y melodrama en technicolor se unen en la película de terror del año: llega al streaming una fantasía llena de sangre y sueños rotos

La distribución cinematográfica en España a veces es un caos para películas que no son los estrenos grandes de la temporada. Cintas que no son ni blockbusters ni dramas con aspiraciones a premios, que tienen que buscar su espacio como pueden. Y en ocasiones ese destino no son las salas, a pesar de tener cualidades y calidad suficientes para ser experiencias grandes.

Resulta impactante que dos de las películas de terror más impactantes de los últimos años hayan tenido un aterrizaje en nuestro país tan desigual. 'X' de Ti West sí pasó por salas, aunque con más de un mes de retraso con respecto a Estados Unidos (con el riesgo que ello implica por las reducidas ventanas de estreno en digital de allí). Por desgracia su continuación en forma de precuela, 'Pearl', se ha estrenado ahora de manera discreta.

Soy una estrella, miradme

Es una pena, porque estamos ante una de las películas de terror del año y ha llegado a un punto donde no estaba claro si iba a estrenarse aquí. Lo ha hecho finalmente a través de ediciones físicas, VOD y también en streaming a través de Movistar+. Por cualidades, merece una llegada de más relumbrón, pero mejor esto que permanecer como un elusivo enigma.

Mia Goth interpreta la versión joven del personaje de Pearl que ya interpretó en la anterior película, mostrando su aislada vida en una granja con su familia mientras su marido está destinado en la guerra. Su existencia devota ante las represiones de su madre y el cuidado de su padre sólo se hacen digeribles por sus sueños de triunfar, esperando que una audición local le permita alcanzar el ansiado estrellato que la saque de ahí.

West en colaboración con Goth (escribieron juntos el guion mientras estaban de cuarentena durante la preproducción de 'X') expanden la historia de la villana de la película original para desarrollar más el mensaje de anhelo por el triunfo y los monstruos que crea. El modelo de película slasher de los setenta allí era transformado con mucha inteligencia y elegancia empleando lenguaje del cine pornográfico de la época, pero en Pearl alcanza nuevas dimensiones con sus influencias de melodrama de Douglas Sirk y cine de fantasía en technicolor.

'Pearl': oscura fantasía de color rojo intenso

Con esto crea un melancólico cuento de hadas totalmente retorcido, mostrando la progresiva creación de un monstruo. La mezcla de géneros es superatrevida y sensacional, mostrando de nuevo la madurez como cineasta de género que West ha alcanzado en los últimos años. Es demoledora además de sangrienta, conmovedora además de perturbadora, con escenas donde se toca el cielo como la de la audición de Pearl.

Goth da también una de las interpretaciones más memorables, consolidándose como la actriz del momento. Su monólogo final destroza barreras que podamos poner con esta psicópata, aterrizando el cuidado viaje emocional que la película ha ido construyendo. Y cuando decide ponerse bestia resulta una experiencia gloriosa.

Una que complementa a la gloriosa 'X', brillando con luz propia aunque sus historias dialoguen. Perfectamente puede uno disfrutar de ella tanto si le ha gustado la anterior provocación de West y Goth como si no. No es siquiera necesario haberla visto, pudiendo hacer entrada a este fascinante mundo de sangre y sueños rotos a través de esta oscura fantasía de color rojo intenso.

