'El Cuervo' presenta su impresionante tráiler. El superhéroe oscuro regresa con Bill Skarsgård sustituyendo a Brandon Lee en "una película anti-Marvel"

Lionsgate acaba de lanzar el impresionante tráiler de la nueva versión de 'El Cuervo', el cómic de James O'Barr que ya sirvió como base para la mítica película protagonizada por Brandon Lee en 1994. En esta ocasión es Bill Skarsgård, el inolvidable Pennywise de la más reciente versión de 'It', quien da vida al legendario Eric Draven.

Una propiedad única

El adelanto llega apenas unos días después del lanzamiento de sus primeras imágenes y es el último paso hacia el estreno de un proyecto que parecía estar maldito. Recordemos que se anunció por primera vez hace 16 años y desde entonces hubo tantos intentos infructuosos que parecía que la película nunca iba a llegar a hacerse.

Finalmente fue en 2022 cuando todo se encarrilló de forma definitiva con Rupert Sanders ('Ghost in the Shell: El alma de la máquina') tras las cámaras y Skarsgård al frente del reparto. En el mismo también participan la cantante FKA Twigs, Isabella Wei, Danny Huston, Laura Birn, Sami Bouajila y Jordan Bolger.

'El Cuervo' llega además con la promesa de mantener la condición de uno de los superhéroes más particulares de todos los tiempos. De hecho, su productor Sam Pressman aseguró que "es una propiedad tan única en el sentido de que no es una película de estudio, no es una película de Marvel - es una especie de película anti Marvel". Sonar no suena mal, la verdad.

El remake de 'El Cuervo' se estrena en los cines de Estados Unidos el 7 de junio de 2024 y todavía no hay fecha anunciada para su llegada a las salas españolas.

